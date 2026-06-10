Mới đây, Bộ Công Thương dã ban hành Quyết định 963 quy định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm từ 0h đến 6h.

Cụ thể, khung giờ cao điểm áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Sau đó, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa Thông tư 60/2025 để áp dụng ngay khung giờ điện mới. Trong khi đó, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất áp dụng khung giờ mới này ngay trong tháng 6/2026.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp lo ngại việc này sẽ khiến chi phí sản xuất, kinh doanh bị đội lên cao do phần điện năng tiêu thụ trong khung giờ cao điểm phải trả theo mức giá cao hơn đáng kể so với giờ bình thường và thấp điểm.

Tại tọa đàm “Đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026” chiều 10/6, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trước đây, giờ cao điểm được chia làm hai khung trong ngày: cao điểm trưa và cao điểm tối.

Còn theo Quyết định 963, khung giờ cao điểm được điều chỉnh tập trung vào buổi tối. Việc thay đổi này sẽ tác động khác nhau đến từng nhóm khách hàng sử dụng điện.

Theo khung giờ điện mới, giờ cao điểm được điều chỉnh tập trung vào buổi tối, từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Ảnh minh họa: EVNNPC

Ông Hùng chỉ rõ, với khối sản xuất công nghiệp, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào mô hình vận hành của từng doanh nghiệp. Chẳng hạn, có doanh nghiệp may mặc chỉ sản xuất 2 ca, trong khi nhiều doanh nghiệp khác duy trì 3 ca liên tục nên nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm cũng khác nhau.

Với nhóm thương mại, dịch vụ, các trung tâm thương mại thường tiêu thụ nhiều điện từ sáng đến tối, đặc biệt vào buổi trưa nắng nóng. Trong khi các nhà hàng, khách sạn có nhu cầu sử dụng điện cao vào buổi tối - thời điểm trùng với khung giờ cao điểm mới - nên sẽ chịu tác động rõ nét hơn.

Ở phía nguồn điện, các nhà máy thủy điện nhỏ có hồ chứa sẽ chủ động điều tiết vận hành theo tín hiệu giá. Thay vì phát điện đều trong ngày, các đơn vị này có thể tích nước vào những giờ thấp điểm và tăng phát điện trong giờ cao điểm để tận dụng mức giá bán điện cao hơn.

Theo ông Hùng, việc điều chỉnh khung giờ điện sẽ tác động đồng thời tới cả bên sử dụng điện và các đơn vị phát điện.

Liên quan đến điều chỉnh khung giờ cao điểm, ông Ngô Xuân Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết, sau khi Bộ Công Thương ban hành văn bản về việc áp dụng khung giờ điều chỉnh và đang sửa đổi thông tư để quy định chính thức thời điểm hiệu lực, đơn vị đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị.

Theo đó, việc áp dụng khung giờ mới đòi hỏi cập nhật lại cấu hình công tơ. Do có nhiều loại công tơ khác nhau, quá trình triển khai cần nhiều thời gian và nguồn lực, khối lượng công việc lớn.

"Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cài đặt ngay với các khách hàng lớn và những khách hàng có thể điều chỉnh được để kịp thời cho các đợt nắng nóng tiếp theo”, ông Hải nói.

Theo ông, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, qua đó tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Phó Tổng Giám đốc EVN cũng nhấn mạnh, việc thay đổi khung giờ cao điểm chủ yếu tác động đến nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt không bị ảnh hưởng do giá bán lẻ điện vẫn được áp dụng thống nhất, không phân biệt theo thời điểm sử dụng trong ngày.

Tuy nhiên, theo ông Hải, khung giờ cao điểm buổi tối luôn là giai đoạn hệ thống điện chịu áp lực lớn do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao, trong khi nguồn điện mặt trời không còn khả năng phát điện để hỗ trợ.

Vì vậy, ông khuyến nghị tất cả khách hàng, kể cả hộ sử dụng điện sinh hoạt - nhóm không chịu tác động trực tiếp từ việc điều chỉnh khung giờ cao điểm - chủ động hạn chế sử dụng điện vào các thời điểm phụ tải tăng cao nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Theo ông Hải, mục tiêu của việc điều chỉnh khung giờ cao điểm là khuyến khích khách hàng dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các thời điểm phù hợp hơn, qua đó giảm áp lực cho hệ thống và tối ưu chi phí. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh để thích ứng với chính sách mới.