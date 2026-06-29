Thông tin này được nêu trong báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2025.

Báo cáo nêu rõ, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt khoảng 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 245.000 tỷ đồng, bằng 121,7% so với năm 2024. Giá trị nộp ngân sách năm 2025 toàn tập đoàn đạt khoảng 26.351 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2023.

Về đầu tư vốn vào các CTCP, năm 2025, dự kiến giá trị cổ tức thu về của EVN và các đơn vị đạt khoảng 2.926 tỷ đồng, lợi suất cổ tức đạt 7,06%.

Công ty mẹ - EVN trong năm 2025 có lợi nhuận nên mức lương bình quân năm 2025 tăng so với năm 2024. Ảnh: Hoàng Giám

EVN cũng cho biết, tổng số lao động bình quân của Công ty mẹ - EVN là 3.593 người. Mức lương trung bình của người lao động đạt 479,219 triệu đồng/năm.

Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, EVN cũng cho biết, trong năm 2025, tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư xây dựng. Kết quả sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại tập đoàn và bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động.

Về tiền lương và thu nhập, EVN cho biết tiền lương được chi trả theo vị trí việc làm, gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và mức độ đóng góp của từng người lao động. Các đơn vị được phân cấp xây dựng và phân phối quỹ lương phù hợp với hiệu quả hoạt động.

Tập đoàn này cũng thực hiện phân cấp cho các đơn vị xây dựng và phân phối quỹ tiền lương chung, bảo đảm chi trả tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, không phân biệt nguồn hình thành quỹ lương.

EVN cho biết kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2025 không chỉ giúp bảo toàn, phát triển vốn nhà nước mà còn cải thiện đời sống người lao động, đưa mức lương bình quân tăng so với năm 2024.