Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, qua đó xóa hết khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên, ở cấp công ty mẹ, EVN vẫn chưa hoàn toàn thoát lỗ. Năm 2025, Công ty mẹ EVN đạt lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng nhưng đến cuối năm vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

Làm rõ sự khác biệt giữa các chỉ tiêu lợi nhuận, EVN cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của toàn Tập đoàn đạt 51.881 tỷ đồng. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng.

Theo EVN, đây là số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm không chỉ lợi nhuận của Công ty mẹ EVN mà còn phần lợi nhuận thuộc về EVN tại các công ty con và công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu. Vì vậy, con số này khác với lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN.

EVN cũng lưu ý chỉ tiêu lợi nhuận thuộc về công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất chưa tính đến việc trích lập các quỹ tại công ty con cũng như phương án phân phối hoặc giữ lại lợi nhuận theo quyết định của đại hội đồng cổ đông tại các đơn vị thành viên.