Khoản vay hơn 4,7 tỷ đồng và cam kết trả nợ thay

Công ty T. và Ngân hàng TMCP B. ký hai hợp đồng cấp tín dụng hạn mức vào ngày 15/8/2018 và 14/2/2019. Tại hợp đồng thứ nhất, ngân hàng cấp hạn mức 3 tỷ đồng và thực tế đã giải ngân hơn 2,99 tỷ đồng qua 5 khế ước nhận nợ. Tại hợp đồng thứ hai, hạn mức tín dụng là 1,8 tỷ đồng và ngân hàng đã giải ngân hơn 1,76 tỷ đồng.

Khoản vay theo hợp đồng ngày 15/8/2018 là khoản vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm. Cùng ngày, ông H., khi đó là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty T., ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Ông H. và ông C. cùng tự nguyện cam kết với ngân hàng rằng, nếu Công ty T. không thanh toán đầy đủ khoản nợ, hai ông có trách nhiệm trả nợ thay.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2018, ông C. trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty T.

Bản án xác định toàn bộ hồ sơ đề nghị giải ngân và 5 khế ước nhận nợ của khoản vay theo hợp đồng ngày 15/8/2018 đều do ông C. đại diện Công ty ký kết, xác nhận công nợ với ngân hàng; hồ sơ giải ngân không có đề nghị giải ngân nào do ông H. đề nghị.

Công ty vay hơn 4,7 tỷ đồng rồi mất khả năng trả nợ, cựu giám đốc từng ký cam kết trả nợ thay được miễn trách nhiệm. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Với khoản vay theo hợp đồng ngày 14/2/2019, Công ty T. thế chấp 2 quyền sử dụng đất đứng tên ông C. Do Công ty vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ngày 30/9/2020, ngân hàng tiến hành bán đấu giá 2 tài sản này. Tổng số tiền đấu giá là hơn 2,1 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí định giá, đấu giá, số tiền còn lại để thu nợ là hơn 2,08 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/3/2026, Công ty T. còn nợ ngân hàng hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 2,3 tỷ đồng và tiền lãi hơn 3,8 tỷ đồng.

Công ty T. thừa nhận trách nhiệm trả nợ nhưng cho biết hiện không còn hoạt động, không có tiền trả ngay và đề nghị được trả dần nợ gốc, miễn toàn bộ tiền lãi.

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu buộc cựu giám đốc trả nợ

Ở cấp sơ thẩm, TAND khu vực 7 - Hà Nội buộc Công ty T. thanh toán cho ngân hàng hơn 6,1 tỷ đồng, gồm nợ gốc và lãi tính đến ngày 20/3/2026, đồng thời tiếp tục chịu lãi theo thỏa thuận cho đến khi trả hết nợ.

Bản án sơ thẩm cũng tuyên nếu Công ty T. không trả được khoản vay tín chấp theo hợp đồng tháng 8/2018, ông H. và ông C. phải liên đới trả nợ thay cho công ty.

Không đồng ý, ông H. kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị loại trừ trách nhiệm liên đới.

Tại phiên phúc thẩm, ông H. cho hay ngân hàng không thông báo cho ông về việc giải ngân cho công ty theo hợp đồng tín dụng ngày 15/8/2018. Ông cũng cho biết không ký bất kỳ khế ước nhận nợ nào trong khoảng thời gian là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ ngày 15/11/2018, khi ông C. trở thành Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ông H. cho biết đã bàn giao hết trách nhiệm và nghĩa vụ cho ông C. Đồng thời, ông H. cũng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông cho vợ chồng ông C, ông không còn là thành viên của công ty từ ngày 30/5/2019.

Ngân hàng cho rằng hai cam kết trả nợ thay được ông H. và ông C. lập với tư cách cá nhân và là phần không thể tách rời của hợp đồng tín dụng, nên cả hai phải chịu trách nhiệm với khoản nợ của Công ty T.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định ông H. ký cam kết trong tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty T., không phải với tư cách cá nhân độc lập. Sau ngày 15/11/2018, ông H. không còn là người đại diện theo pháp luật, cũng không còn là thành viên góp vốn của công ty. Toàn bộ hồ sơ giải ngân và các khế ước nhận nợ đều sau đó do ông C. ký.

Do đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông H., sửa bản án sơ thẩm. Công ty T. vẫn phải thanh toán hơn 6,1 tỷ đồng cho ngân hàng và tiếp tục chịu lãi đối với nợ gốc chưa thanh toán.

Đáng chú ý, bản án phúc thẩm xác định, nếu Công ty T. không thanh toán được khoản vay theo hợp đồng tháng 8/2018 thì ông C. có trách nhiệm trả nợ thay, còn yêu cầu buộc ông H. trả nợ thay cho Công ty T. bị bác.

(Bài viết dựa trên Bản án số 138/2026/KDTM-PT ngày 6/8/2026 của TAND TP Hà Nội)