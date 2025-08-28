Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2025, với nhiều kết quả tiêu cực. Doanh nghiệp lỗ thêm hơn 153 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 651 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm gần 399 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả của Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 tính đến cuối tháng 6 lên tới hơn 2.901 tỷ đồng, cao hơn so với con số 2.700 tỷ đồng hồi cuối năm 2024 và mức 2.616 tỷ đồng vào giữa năm ngoái.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 2.250 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2025 của Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3, được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, lưu ý "có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu", có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Xây dựng 3 khẳng định công ty đang trong quá trình tìm kiếm khách hàng và dự kiến sẽ có doanh thu bán bất động sản trong thời gian tới. Do đó, doanh nghiệp sẽ đảm bảo được dòng tiền cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại thuyết minh số 4.2, công ty đang theo dõi khoản tiền ứng trước hơn 348 tỷ đồng, tương ứng với giá trị của 137 lô đất mà Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại CIT chưa hoàn thành chuyển nhượng cho công ty tính tới thời điểm lập báo cáo bán niên 2025.

Song, do chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng thu hồi, kiểm toán cho biết không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của khoản mục này cũng như ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác (nếu có) trên báo cáo tài chính giữa niên độ 2025.

Công ty Xây dựng 3 tiếp tục lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu.

Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 thành lập năm 2019, trụ sở đặt tại tầng 5 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội. Ngành nghề chính là "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Doanh nghiệp từng gây chú ý khi phát hành thành công lô trái phiếu lớn nhất thị trường hồi giữa năm 2023.

Cụ thể, theo công bố trên HNX, ngày 20/6/2023, công ty đã phát hành lô trái phiếu mã XD3CH2328001 với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng và hoàn tất ngay trong ngày. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 20/6/2028. Doanh nghiệp không nêu rõchi tiết về lãi suất, tài sản bảo đảm hay nhà đầu tư mua, chỉ cho biết đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, công ty phát hành trái phiếu ngay sau khi tăng vốn điều lệ lên 252 tỷ đồng, gấp 125 lần so với mức ban đầu 2 tỷ đồng.

Tháng 3/2025, doanh nghiệp gia hạn kỳ hạn trái phiếu từ 60 tháng lên 72 tháng, kéo dài thời gian đáo hạn đến 20/6/2029.

Ngày 25/6/2025, chủ sở hữu trái phiếu thông qua việc rút bớt một phần tài sản bảo đảm trị giá khoảng 116 tỷ đồng, đồng thời thay thế một phần khác bằng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản tại dự án Khu nhà ở thương mại An Sinh, tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.

Ngay trước khi phát hành lô trái phiếu 2.250 tỷ đồng trên, công ty đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản (không bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở) phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở thương mại An Sinh, khu D - cửa ngõ Đông Bắc, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) chi nhánh TPHCM.