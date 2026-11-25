Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phố Bào Ngoại (Thanh Hóa) bị phạt 240 triệu đồng vì thi công sai giấy phép và đưa công trình vào sử dụng khi chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Theo báo cáo của UBND phường Hạc Thành gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379, chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội phố Bào Ngoại (chung cư 379), vừa bị Sở Xây dựng xử phạt 240 triệu đồng do vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, trên phần diện tích 1.901,9m² đất còn lại của dự án chưa được giao, doanh nghiệp đã thi công 3 căn nhà 4 tầng tại các lô 10, 11, 12 thuộc khu LK4, với tổng diện tích xây dựng 215,8m².

Chung cư 379 đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận kết quả nghiệm thu. Ảnh: Lê Dương

Ngoài ra, chủ đầu tư còn san lấp mặt bằng, đổ bê tông nền và dựng 19 cột bê tông cốt thép trên diện tích 382,47m² thuộc một phần khu vực quy hoạch nhà để xe.

Qua kiểm tra chuyên ngành, cơ quan chức năng xác định công ty có 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, thi công công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, bị phạt 130 triệu đồng; đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu, bị phạt 110 triệu đồng.

Ngày 21/10/2026, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1371/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 240 triệu đồng.

Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, công ty phải hoàn thành hồ sơ đề nghị và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định.

Chậm nhất trong quý I/2027, công ty phải khắc phục triệt để các tồn tại về chất lượng công trình và trật tự xây dựng, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Diện tích 1.901,9m² đất còn lại của dự án chưa được giao. Ảnh: Lê Dương

Theo UBND phường Hạc Thành, 3 căn nhà 4 tầng và phần thi công tại khu vực quy hoạch nhà để xe thuộc các hạng mục đã được cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã thi công khi chưa đủ điều kiện khởi công. Phường đang giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công kiểm tra, xử lý theo quy định.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời tăng cường kiểm tra, không để phát sinh hoạt động xây dựng mới trên phần diện tích đất chưa được giao.