Hướng tới mục tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội, Hà Nội đang thúc đẩy các dự án, trong đó Tiên Dương 2 dự kiến bàn giao 2.075 căn hộ năm 2028.

Hà Nội đặt mục tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Triển khai Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, TP. Hà Nội đã từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phù hợp yêu cầu thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực và thúc đẩy các dự án nhằm gia tăng nguồn cung nhà ở.

Khu nhà ở xã hội Mê Linh - Đại Thịnh do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư đã được đưa vào sử dụng từ năm 2021. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 70/2025/NQ-HĐND quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập; qua đó tạo thêm cơ sở để đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, vốn là một trong những điều kiện quan trọng để các khu nhà ở quy mô lớn có thể được triển khai đồng bộ.

Tiếp đó, ngày 27/1/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 524/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, trong đó đặt nhiệm vụ phát triển nhà ở trong tổng thể phát triển đô thị, đồng thời xác định quỹ đất phát triển nhà ở đa mục tiêu bảo đảm đáp ứng nhu cầu khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo Kế hoạch, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3ha, cung cấp khoảng 135.602 căn hộ.

Trong đó, có Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 (Evergreen Premium) tại xã Phúc Thịnh. Theo hồ sơ, dự án được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6619/QĐ-UBND ngày 24/12/2024, có quy mô sử dụng đất gần 40ha, gồm 21 tòa nhà và được khởi công ngày 18/8/2026.

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, với tỷ lệ vốn góp 85% và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang, với tỷ lệ vốn góp 15%.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 (Evergreen Premium)

Theo quy hoạch, bên cạnh các công trình nhà ở, Tiên Dương 2 còn có hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, công trình thương mại - dịch vụ, cây xanh, công viên, khu thể dục - thể thao, bể bơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Việc phát triển nhà ở gắn với các công trình giáo dục, dịch vụ, công cộng và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển nhà ở xã hội gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng của thành phố.

Hơn 2.000 căn hộ Tiên Dương 2 dự kiến bàn giao năm 2028

Để hoàn thành mục tiêu tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, cùng với việc hoàn thiện cơ chế và chuẩn bị quỹ đất, yêu cầu quan trọng đặt ra là đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận đầu tư, đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch.

Với Tiên Dương 2, khu vực khoảng 10ha được triển khai trong giai đoạn đầu, gồm năm tòa CT04, CT05.1, CT05.2, CT06 và CT07, có quy mô 20 tầng và một tầng hầm, với tổng số 2.075 căn hộ.

Bên cạnh các khối chung cư, khu vực này còn có cây xanh, trường học, công trình thương mại - dịch vụ, thể dục - thể thao, bãi đỗ xe và giao thông nội khu. Mật độ xây dựng giai đoạn này được xác định ở mức 9,3%. Theo kế hoạch, các tòa này sẽ lần lượt được bàn giao trong năm 2028.

Về kết nối giao thông, Tiên Dương 2 có khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và hành lang Nhật Tân - Nội Bài, kết nối với các tuyến cao tốc liên vùng, tiếp cận ga đường sắt và các đầu mối giao thông; đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. Việc kết nối với mạng lưới giao thông bên ngoài là một trong những điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi dự án được đưa vào sử dụng.

Việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội đòi hỏi các dự án phải được triển khai đúng tiến độ và đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Với Tiên Dương 2, tiến độ xây dựng các hạng mục nhà ở cùng việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân khi dự án hoàn thành, qua đó góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thành Huế