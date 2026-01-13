Ở nơi này, thiên nhiên không đứng ngoài phố thị sôi động mà tham gia trực tiếp vào không gian sống, cùng kiến trúc và nghệ thuật tạo nên một điểm đến giàu trải nghiệm cho cộng đồng tinh hoa.

Cảnh quan trung tâm trong cấu trúc Art-Urban

Chiếm diện tích lớn trong tổng thể dự án Essensia Broadway, tổ hợp công viên và quảng trường rộng hơn 3.000 m² đóng vai trò kết nối khu phố Art-Urban. Được quy hoạch theo định hướng đa chức năng, không gian này tích hợp hài hòa nhiều phân khu như quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ và vườn thảo mộc… nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm của đa thế hệ cư dân.

Theo đại diện Land Sculptor - đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan dự án, việc ưu tiên quỹ đất để kiến tạo không gian cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, cho thấy tầm nhìn đề cao chất lượng sống bền vững thay vì tối đa hoá mật độ xây dựng của Nhà phát triển Phú Long. Chính điều này đã góp phần định hình một Essensia Broadway sống động nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của một dự án thấp tầng cao cấp.

Công viên thú cưng tại Essensia Broadway - một điểm dừng thân thiện trong hệ cảnh quan nội khu. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh vai trò một điểm nhấn tiện ích, công viên và quảng trường còn được tổ chức như một cấu trúc cảnh quan chủ đạo của toàn bộ dự án Essensia Broadway. Tại đây, các không gian sinh hoạt được đan dệt khéo léo vào dòng chảy chung của môi trường sống, giúp nâng tầm các hoạt động thường nhật thành những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ về triết lý thiết kế, Land Sculptor cho biết mục tiêu thiết kế hệ cảnh quan Essensia Broadway không dừng lại ở việc tạo lập một miền xanh lý tưởng như các dự án thông thường mà hướng đến một “sân khấu đời sống” đúng nghĩa để cư dân dễ dàng kết nối với thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành và giao hòa cùng nghệ thuật. Đó cũng chính là biệt tài biến những khoảng trống vô hồn thành những khu vườn đầy rực rỡ, những điểm dừng có cảm xúc và những đặc quyền sống được chăm chút đến từng chi tiết.

Để thiên nhiên “cất tiếng" trên sân khấu Broadway

Lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway, “trái tim xanh” của khu phố Art-Urban được định hình theo cấu trúc đa tầng trải nghiệm. Từ địa hình được xử lý tinh tế, thảm thực vật bố trí theo chiều cao và mật độ, các khoảng mở - đóng đan xen nhịp nhàng, tạo nên chiều sâu cho thị giác và cảnh quan. Mỗi bước chân vì thế không chỉ là di chuyển đơn thuần mà là một hành trình khám phá, mở ra những lớp cảm xúc khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.

Đài phun nước nghệ thuật tại Essensia Broadway tái hiện thiên nhiên bằng ngôn ngữ tạo hình giàu tính nghệ thuật. Ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, trong triết lý thiết kế ấy, thiên nhiên không đứng tách biệt mà trở thành chất liệu để nghệ thuật hiện diện một cách tự nhiên. Các trục không gian được tổ chức như những “sân khấu ngoài trời” thu nhỏ với sự giao thoa tinh tế giữa ánh sáng, mảng xanh, mặt nước và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo nên những khoảnh khắc giàu tính trình diễn nhưng không phô trương.

Hơn cả một sự sắp đặt hình thức, chất nghệ thuật mang dấu ấn Broadway hiện diện một cách tinh tế trong từng chi tiết cảnh quan: từ những lan can mềm mại gợi nhắc dòng nhạc, các mảng lát sàn có họa tiết hình học, đến những điểm dừng được sắp đặt khéo léo như cao trào của một bản hòa âm. Từ đó, không gian nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc theo nhịp chảy tự nhiên. Một lối đi mở ra cảm hứng mới, một khoảng ngồi đón gió đúng nhịp hay một quảng trường đủ rộng để những cuộc gặp gỡ đời thường trở thành điểm nhấn của đời sống cộng đồng.

Trái tim cảnh quan Essensia Broadway - điểm hẹn của những chuyển động đời sống. Ảnh phối cảnh dự án

Khi màn đêm buông xuống, tổ hợp công viên và quảng trường Broadway tiếp tục bước vào một phân cảnh khác, nơi ánh sáng trở thành yếu tố hoàn thiện ngôn ngữ cảnh quan. Hệ chiếu sáng được thiết kế phân tầng và tiết chế làm nổi bật các trục dạo bộ, điểm nhấn kiến trúc và mảng xanh chủ đạo. Ánh sáng không chiếm lĩnh mà dẫn dắt, đủ để khơi gợi cảm xúc.

Trong ánh sáng ấy, trái tim cảnh quan của khu phố Art-Urban không khép lại khi ngày dần buông, mà được kích hoạt như một phần nối dài của nhịp sống. Những trục dạo bộ trở nên rộn ràng hơn sau bữa tối, quảng trường mở ra các cuộc gặp gỡ tự nhiên và trở thành điểm hẹn của những chuyển động đời sống. Mỗi khoảnh khắc diễn ra trong miền cảnh quan về đêm là một mảnh ghép của bức tranh sống động tại Essensia Broadway.

Là hệ cảnh quan trung tâm có quy mô lớn nhất trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, Essensia Broadway vượt lên trên vai trò của một tiện ích nội khu để trở thành biểu tượng cho tư duy phát triển đặt cảnh quan và con người vào vị trí trung tâm. Tại đây, thiên nhiên không bị giản lược thành mảng xanh trang trí, mà được tôn trọng và nuôi dưỡng như một phần của đời sống cộng đồng. Và trong dòng chảy ấy, con người tìm thấy sự cân bằng bền vững giữa nhịp sống hiện đại - một giá trị lâu dài mà Essensia Broadway lựa chọn theo đuổi.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway là dự án thứ 3 trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn được Nhà phát triển Phú Long khởi công vào cuối tháng 11/2025, tiếp nối các dự án Essensia Sky và Essensia Parkway. Hotline thông tin chi tiết về dự án Essensia Broadway: 090.629.68.68

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long)