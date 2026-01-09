Là một trong những khu đô thị được quy hoạch hoàn chỉnh tại khu Nam TPHCM, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) được hình thành từ năm 2007. Nơi đây có mật độ xây dựng thấp, nhiều mảng xanh, loại hình nhà ở phổ biến là nhà phố.

Về vị trí, Khu dân cư Trung Sơn chỉ cách khu vực lõi trung tâm TPHCM cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Từ đây, cư dân cũng kết nối thuận tiện tới các trục đường giao thông chính của khu Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. Trong nội khu, nhiều tiện ích đã có sẵn như trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên...

Nhà ở tại Khu dân cư Trung Sơn chủ yếu là nhà phố. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhà phố tại Khu dân cư Trung Sơn thường có diện tích khoảng 100m2, thiết kế nhiều tầng, phù hợp vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê. So với mặt bằng chung của khu vực Bình Chánh cũ, giá nhà phố tại đây được đánh giá là khá cao.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, môi giới chuyên mua bán nhà đất tại Khu dân cư Trung Sơn, giá bán nhà phố tại khu vực này hiện dao động từ 150-220 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Với diện tích 100m2, giá bán phổ biến từ 15-22 tỷ đồng/căn.

Môi giới này cho biết, những căn nhà nằm ở mặt tiền trục đường chính 9A và đối diện Bệnh viện Nam Sài Gòn thường có giá bán cao hơn, từ 250-330 triệu đồng/m2, tương ứng 25-33 tỷ đồng/căn. Một số căn biệt thự ven sông có diện tích đất 200m2, giá bán có thể đạt gần 500 triệu đồng/m2.

So với thời điểm đầu năm 2025, theo anh Trung, giá nhà tại khu vực này hiện đã tăng nhẹ, khoảng 8-10%. Tuy có vị trí cận kề, nhưng giá nhà tại Khu dân cư Trung Sơn vẫn thấp hơn nhiều so với khu trung tâm lõi TPHCM, như khu vực đường Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ).

“Khu dân cư Trung Sơn chỉ cách cầu Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Hưng Đạo gần 3km. Nếu di chuyển bằng xe máy, thời gian chỉ khoảng 10 phút. Tuy nhiên, do đặc điểm vị trí và cấu trúc đô thị khác nhau nên giá nhà tại hai nơi có sự chênh lệch khá rõ”, anh Trung đánh giá.

Cận kề khu trung tâm TPHCM nhưng giá nhà phố tại Khu dân cư Trung Sơn lại thấp hơn khoảng một nửa. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo khảo sát, nhà phố dọc trục đường Trần Hưng Đạo hiện có giá bán từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, tùy vị trí. Thậm chí, một số căn có vị trí đẹp và mặt tiền dài, giá bán có thể lên đến 2 tỷ đồng/m2.

Anh Lê Văn Tới, môi giới đang chào bán nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, cho biết, do đặc điểm đô thị, giá nhà phố trên tuyến đường này có biên độ rất rộng. Ngoài diện tích và loại hình nhà, giá bán còn có sự phân hóa mạnh giữa nhà mặt tiền đường, hẻm xe hơi và hẻm nhỏ.

“Giá bán nhà mặt tiền trên tuyến đường chính tại quận 1 cũ được xem là đỉnh giá của thị trường TPHCM. Mức giá này phản ánh lợi thế vị trí trung tâm và tiềm năng khai thác cho thuê mặt bằng để kinh doanh”, anh Tới nhận định.

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn, so với năm trước, giá chào bán nhà liền thổ tại TPHCM tăng 5-12%. Mức giá phổ biến trên thị trường được ghi nhận từ 132-230 triệu đồng/m2. Tuy giá chào bán tăng nhẹ, nhưng nhu cầu tìm mua lại giảm từ 12-14% so với cùng kỳ năm ngoái.