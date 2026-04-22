Ghi nhận thực tế cho thấy, Eurowindow Sport Garden đang chuyển mình rõ nét khi các hạng mục thi công được đẩy nhanh tiến độ. Dự án từng bước hiện thực hóa diện mạo của một khu đô thị xanh, siêu cao cấp tọa lạc tại vị trí trung tâm của thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Công viên thể thao đang gấp rút hoàn thành tiến độ, dự kiến đi vào hoạt động tháng 5/2026

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là công viên thể thao đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến khánh thành vào tháng 5/2026. Hiện tại, khu cung thể thao trong nhà đã hoàn tất phần lợp mái, trong khi các khu vực ngoài trời như đài phun nước, đường dạo bộ và hệ thống sân tập đang được gấp rút hoàn thiện.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden còn gây ấn tượng bởi sự đa dạng và tính hiện đại trong thiết kế. Lần đầu tiên tại trung tâm - TP. Vinh (cũ), thủ phủ tỉnh Nghệ An, xuất hiện tổ hợp thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng được phát triển đồng bộ, từ các sân tập ngoài trời như golf, tennis, bóng rổ, cầu lông đến tổ hợp thể thao trong nhà với sân pickleball, phòng gym, yoga và bể bơi 4 mùa.

Không gian được quy hoạch không chỉ phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn trở thành nơi gắn kết cộng đồng. Trẻ em có khu vui chơi riêng, người trẻ có không gian luyện tập thể chất, trong khi người lớn tuổi có thể tận hưởng các hoạt động nhẹ nhàng, thư giãn.

Bên cạnh công viên thể thao, các vườn hoa cũng đang được hoàn thiện đồng bộ, kiến tạo nên chuỗi không gian xanh liên hoàn, vừa đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, vừa mở ra những điểm đến thư giãn ngay trong nội khu.

Cùng với đó, hàng loạt tuyến giao thông hiện hữu cũng đang được nâng cấp, cải tạo, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng. Khi các công trình này đi vào vận hành, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn định hình trục phát triển kinh tế - đô thị mới cho toàn khu vực.

Trong bức tranh tổng thể đó, Eurowindow Sport Garden nổi lên như một điểm kết nối chiến lược, vừa thuận tiện di chuyển, vừa đón đầu làn sóng tăng trưởng trong tương lai. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản một cách bền vững.

Khu đô thị xanh Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh phối cảnh dự án

Đón đầu xu hướng bất động sản gắn với sức khỏe và bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng, việc công viên thể thao chuẩn bị đi vào vận hành được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo ra “dòng chảy” cư dân và người dân khu vực đổ về trải nghiệm. Trong bối cảnh TP. Vinh (cũ) - thủ phủ tỉnh Nghệ An còn thiếu những không gian thể thao - giải trí quy mô lớn, một tổ hợp hiện đại, đa dạng bộ môn thể thao thời thượng ngay trung tâm sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến thường xuyên, hình thành thói quen sử dụng và gia tăng sức sống cho toàn khu đô thị.

Công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng, kiến tạo không gian sống lành mạnh. Ảnh phối cảnh dự án

Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, chính những tiện ích có khả năng thu hút và giữ chân dòng người là yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản. Khi công viên thể thao đi vào vận hành, lượng khách nội khu và khách tại địa phương đến luyện tập, vui chơi, giao lưu mỗi ngày không chỉ mang lại nhịp sống sôi động, mà còn kích hoạt các hoạt động dịch vụ, thương mại. Đây là nền tảng quan trọng gia tăng giá trị khai thác thực, đặc biệt với các sản phẩm nhà ở kết hợp kinh doanh.

Thực tế, xu hướng này đã được phản ánh qua lựa chọn của khách hàng. Anh Trần Xuân Huy - chủ nhân sở hữu sản phẩm Royal Townhouse tại Eurowindow Sport Garden cho biết: “Tôi chọn nhà gần công viên thể thao vì nhìn thấy rõ lượng người sẽ đổ về đây khi đi vào hoạt động. Không chỉ gia đình có không gian vận động mỗi ngày, mà khu vực này chắc chắn sẽ rất sôi động, thuận lợi nếu sau này khai thác kinh doanh hoặc đơn giản là giá trị nhà tăng lên theo thời gian”.

Ở góc độ thị trường, khi một tiện ích đủ sức tạo lập “điểm đến” hình thành, bất động sản xung quanh sẽ hưởng lợi trực tiếp nhờ lưu lượng người và mức độ nhận diện gia tăng. Với Eurowindow Sport Garden, công viên thể thao không chỉ là tiện ích nâng tầm chất lượng sống, mà còn đóng vai trò như “động cơ tăng trưởng”, góp phần thúc đẩy tiềm năng tăng giá trong tương lai, đặc biệt khi xu hướng sống khỏe và bền vững ngày càng trở thành tiêu chuẩn phổ biến.

(Nguồn: Eurowindow Holding)