Theo báo cáo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 8,3-8,5%/năm, cao hơn giai đoạn 2016-2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020.

Khu công nghiệp VSIP ở Nghệ An tập trung các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, điện tử, may mặc, thực phẩm và logistics. Ảnh: Thành Cường

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần 3 lần so với năm 2020, vượt 155% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 500.000 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với giai đoạn trước. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng nổi bật. Trong giai đoạn 2022-2024, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương có FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký trên 4,8 tỷ USD - gấp 4,5 lần tổng vốn lũy kế trước năm 2020. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn đã hình thành chuỗi công nghiệp công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho tỉnh.

Những kết quả này không chỉ khẳng định sức bật mới của Nghệ An, mà còn tạo nền tảng để tỉnh đặt ra mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới: GRDP bình quân đầu người 165-190 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng và thu ngân sách tăng bình quân từ 12% trở lên mỗi năm.

Công nhân làm việc tại Công ty Luxshare-ICT ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thách thức hiện hữu

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trên con đường tăng trưởng nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu 9,5-10,5% theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. GRDP bình quân đầu người mới đạt khoảng 71–72 triệu đồng/năm, thấp hơn kỳ vọng 83 triệu đồng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 chỉ rõ: “Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa tạo được sự phát triển đột phá, chất lượng tăng trưởng chưa cao; GRDP bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi cao còn khó khăn".

Trung tâm xã Mường Lống nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Hải

Với địa hình rộng, hơn 83% diện tích là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hạ tầng kết nối còn hạn chế, việc lan tỏa động lực phát triển gặp khó khăn. Thu ngân sách tuy tăng đều nhưng chưa đủ tự cân đối. Năm ngoái, thu ngân sách đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, trong khi chi hơn 44.500 tỷ.

Thêm vào đó, thiên tai thường xuyên gây thiệt hại lớn. Năm nay, ba cơn bão lớn (số 3, 5, 10) đã gây tổn thất hơn 7.000 tỷ đồng - tương đương hơn 1/3 tổng thu ngân sách, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và đầu tư.

Nền tảng mới cho giai đoạn bứt phá

Bước sang giai đoạn mới, Nghệ An đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để tạo đột phá. Hệ thống hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ: tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường N5 nối cảng biển với khu công nghiệp; cùng các dự án đường sắt cao tốc, cảng nước sâu Cửa Lò và mở rộng sân bay Vinh giai đoạn 2. Đây sẽ là “đòn bẩy” giúp Nghệ An cải thiện khả năng kết nối vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy giao thương quốc tế.

Một góc trung tâm thành phố Vinh cũ (nay là phường Trường Vinh). Ảnh: Hoàng Hà

Cùng với đó, nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP Nghệ An, WHA… tiếp tục mở rộng quy mô, tạo sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, linh kiện điện tử và chế biến sâu.

Tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng tăng trưởng.

Việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng các cơ chế đặc thù mà Chính phủ trao quyền, mở ra dư địa lớn cho địa phương phát triển mạnh và linh hoạt hơn.

Ông Hoàng Anh Dũng, Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Tài chính cho biết: “Việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng 12% có căn cứ thực tiễn, dựa trên nền tảng hạ tầng, đầu tư, cơ chế chính sách và sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Nếu muốn trở thành tỉnh khá, tốc độ tăng trưởng bắt buộc phải cao hơn bình quân cả nước".

Cầu cảng số 4 - cụm cảng quốc tế Vissai ở xã Hải Lộc đón tàu trên 50.000 tấn vào bốc xếp hàng hoá trong năm 2024

Ông Dũng nhấn mạnh thêm: “Nhiệm kỳ trước là giai đoạn tạo nền. Nhiệm kỳ tới, Nghệ An có điều kiện thuận lợi hơn - hạ tầng tốt hơn, môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, cùng quyết tâm cao từ lãnh đạo đến doanh nghiệp và người dân. Có mục tiêu mới có áp lực, có áp lực mới có động lực và quyết tâm để bứt phá".

Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, Nghệ An đã và đang khẳng định vị thế mới trong bản đồ phát triển khu vực Bắc Trung Bộ. Mục tiêu tăng trưởng GRDP 12% không chỉ là con số thể hiện tham vọng, mà còn là thước đo của khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có và tinh thần đổi mới của con người xứ Nghệ.

Một cán bộ Sở Tài chính đã nghỉ hưu nhận định, nếu tận dụng hiệu quả cơ chế đặc thù, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, Nghệ An hoàn toàn có cơ hội hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030, như Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã định hướng.