Hội thảo thể hiện cam kết của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trên khắp châu Á thông qua việc chia sẻ thông tin thị trường và cung cấp các giải pháp tài chính tích hợp. Với các chủ đề về kinh tế vĩ mô toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị rủi ro ngoại hối và chiến lược ngân quỹ, sự kiện mang đến những góc nhìn thực tiễn giúp doanh nghiệp ứng phó với biến động thị trường đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông William Huang, Phó Tổng Giám đốc Điều hành của CUB, nhấn mạnh: “Là một ngân hàng khu vực hiện diện trên khắp châu Á, CUB hỗ trợ doanh nghiệp bằng các dịch vụ tài chính toàn diện cùng những giải pháp tích hợp giúp khách hàng tối ưu hóa quản lý thanh khoản, tăng cường quản trị rủi ro và tự tin mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Ngày nay, năng lực thích nghi đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh dài hạn và tăng trưởng bền vững.”

Ông Thomas Lin, Tổng Giám đốc CUBHCM cho biết: “Thông qua hội thảo, chúng tôi mong muốn trang bị cho doanh nghiệp Việt Nam kiến thức chuyên môn, các giải pháp tài chính và mạng lưới kết nối khu vực cần thiết để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững”.

Ông Thomas Lin chia sẻ, hội thảo Connect 2026 được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển hóa những bất định của thị trường thành cơ hội phát triển, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

Với vai trò đồng tổ chức, IVB nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực thích nghi và hợp tác trong môi trường kinh doanh hiện nay. Theo ông VJ Lu, Tổng Giám đốc IVB, doanh nghiệp không chỉ cần giảm thiểu rủi ro mà còn cần chủ động thích ứng và nắm bắt cơ hội. Thông qua sự hợp tác với CUB, IVB kỳ vọng mang đến những góc nhìn giá trị về thị trường và giải pháp tài chính thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Hội thảo Connect 2026 quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận về năng lực thích nghi của doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tăng trưởng bền vững

Các diễn giả từ CUB cũng chia sẻ những góc nhìn về tác động của lạm phát, lãi suất và biến động tỷ giá, đồng thời giới thiệu các giải pháp như phòng ngừa rủi ro ngoại hối (FX hedging), tài trợ xuyên biên giới và quản lý ngân quỹ tích hợp nhằm tối ưu nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính của doanh nghiệp.

Ở phương diện kinh tế vĩ mô và chuyển đổi số, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhận định đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bền vững và các cải cách chính sách sẽ hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn vốn và tăng cường năng lực thích nghi để thích ứng với biến động thị trường.

Ngoài ra, ông Hiền Lê, Quản lý Tiền bán hàng tại TPIsoftware, đã giới thiệu khung triển khai AI thực tiễn dành cho doanh nghiệp với chủ đề “Tam giác Sắt và Lộ trình Phát triển Bền vững”. Theo ông, doanh nghiệp nên ưu tiên các ứng dụng AI có tác động cao như bảo trì dự đoán, giám sát thông minh, quản lý chất lượng và tự động hóa quy trình nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định.

CUB tiếp tục phát huy mạng lưới khu vực cùng năng lực ngân hàng doanh nghiệp toàn diện, từ quản lý tiền mặt, giải pháp ngoại hối, sản phẩm phái sinh, tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn đến sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn ngân quỹ, nhằm hỗ trợ khách hàng ứng phó với những biến động của thị trường. Bằng việc kết hợp hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương với chuyên môn tài chính khu vực, ngân hàng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực thích nghi, chủ động quản lý rủi ro và đạt được tăng trưởng bền vững trên toàn châu Á.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, CFH hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ USD.

(Nguồn: CUBHCM)