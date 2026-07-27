Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được ghi nhận tại giải thưởng này, khẳng định hình ảnh công ty nhân văn (Human Hearted Company) với chiến lược lấy con người làm trung tâm.

Coteccons được HR Asia Awards 2026 vinh danh với 4 giải thưởng danh giá.

Kiến tạo môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín trong khu vực về quản trị nhân sự, đánh giá doanh nghiệp theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), đo lường mức độ gắn kết của nhân viên trên ba phương diện: văn hóa tổ chức (Core), trải nghiệm cá nhân (Self) và tinh thần đồng đội (Group).

Cả ba phương diện, Coteccons đều đạt điểm cao hơn mặt bằng thị trường và cao hơn số điểm của năm trước đó, phản ánh mức độ gắn kết và niềm tin của đội ngũ đối với môi trường làm việc và định hướng phát triển của công ty.

Các giải thưởng tại HR Asia Awards là kết quả cho hành trình chuyển đổi văn hóa để kiến tạo một môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm của Coteccons.

“Điều đáng tự hào nhất của Coteccons không chỉ là những công trình được xây dựng, mà là một tập thể đồng chí hướng, cùng chung niềm tin, tôn trọng lẫn nhau và mang tinh thần làm chủ trong mọi hành động. Được vinh danh tại HR Asia Awards chính là minh chứng cho hành trình Coteccons kiến tạo môi trường làm việc nơi mỗi người được tin tưởng, được trao quyền, được học hỏi và đóng góp vào những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực Coteccons cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực Coteccons.

Với hơn 4.000 nhân sự có độ tuổi trung bình 31,2 tuổi, Coteccons đang vận hành cùng lúc các công trình trong và ngoài nước. Sự gắn kết của đội ngũ được xây dựng bởi một nền tảng chung - văn hóa “Own It”. Đó là tinh thần trách nhiệm, là sự chủ động vượt giới hạn, là niềm tin rằng mỗi người chính là một phần không thể tách rời của tập thể Coteccons.

Chuyển dịch từ đề cao hiệu suất đến trao quyền

Bên cạnh giải thưởng chính: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (The Best Companies to Work for in Asia), Coteccons cũng ghi dấu ấn với các số liệu ấn tượng tại 3 hạng mục:

Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc (People Transformation Awards) ghi nhận cách Coteccons xây dựng văn hóa học tập liên tục, gắn phát triển năng lực với chiến lược kinh doanh và lộ trình nghề nghiệp của từng nhóm chức danh. Năm tài chính 2025, công ty ghi nhận hơn 65.000 giờ đào tạo, bao phủ các nội dung từ chuyên môn kỹ thuật, an toàn, ESG đến kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng mềm.

Giải thưởng Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ (Tech Empowerment Awards) ghi nhận các nền tảng số như Workday, MyCTD và Coteccons Academy, hỗ trợ nhân viên kết nối, học tập, chia sẻ và phản hồi kịp thời. Riêng hệ thống E-learning tổ chức hơn 170 lớp với hơn 25.000 giờ học trực tuyến, góp phần giúp nhân viên chủ động phát triển theo nhu cầu và định hướng nghề nghiệp.

Năm tài chính 2025, công ty ghi nhận hơn 65.000 giờ đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Giải thưởng Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững (Sustainable Workplace Awards) ghi nhận việc Coteccons tích hợp ESG vào hoạt động từ văn phòng đến công trường, với trọng tâm là văn hóa an toàn, quản lý tài nguyên qua chương trình 3R, biến ESG thành những hành động mỗi ngày tại công trường và khuyến khích sáng kiến.

Công ty ghi nhận hơn 42,2 triệu giờ làm việc an toàn, 452.000 giờ đào tạo an toàn cho công nhân và 7.200 giờ đào tạo an toàn cho kỹ sư. Đặc biệt, Coteccons khuyến khích mỗi nhân viên đóng vai trò hạt nhân để lan tỏa tác động tích cực đến toàn bộ hệ sinh thái thông qua việc phối hợp chặt chẽ với đối tác, khách hàng theo mô hình 3 Nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp.

Coteccons nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi người được lắng nghe, được trao quyền và được tôn trọng.

Với định vị thủ lĩnh ngành (Industry Leader), Coteccons tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực tổ chức để chuẩn bị cho thế hệ kế thừa. Trọng tâm này củng cố triết lý Learn - Grow - Transform, giúp đội ngũ có sự sẵn sàng cho tương lai trước các đại dự án hạ tầng, thị trường và tiêu chuẩn mới của ngành xây dựng.

(Nguồn: Coteccons)