Toàn cảnh lễ đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình “3 An Toàn” của CPV Food, ngày 8/5

Khẳng định vị thế trong hệ sinh thái thực phẩm toàn cầu của Tập đoàn C.P.

Điểm nhấn của sự kiện là việc CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, gọi tắt là CPF Food Standard. Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu.

Ông Wirat Wongpornpakdee - Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại lễ đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp của CPV Food.

Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp. Điểm đặc biệt của tiêu chuẩn này là cách tiếp cận quản trị toàn chuỗi.

Theo đó, thay vì chỉ đánh giá từng nhà máy riêng lẻ, tiêu chuẩn này hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, ấp trứng, chăn nuôi đến giết mổ và chế biến thực phẩm. Hệ thống này cũng tích hợp nhiều yêu cầu quản lý quốc tế trong một khung thống nhất như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC và các thực hành liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện BSI Thái Lan trao Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food

Việc CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong toàn hệ thống CPF đạt chứng nhận này. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa mô hình sản xuất toàn chuỗi tại Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ đồng bộ về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc trong ngành thực phẩm.

Nâng chuẩn thị trường nội địa qua mô hình quản trị tích hợp

Việc áp dụng CPF Food Standard tại CPV Food Bình Phước không chỉ phục vụ hoạt động xuất khẩu, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng tại thị trường trong nước. Với người tiêu dùng, giá trị của chứng nhận nằm ở việc sản phẩm được tạo ra trong một chuỗi được kiểm soát từ đầu vào đến thành phẩm, có khả năng truy xuất nguồn gốc và được đánh giá bởi tổ chức độc lập.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai tìm hiểu các sản phẩm của CPV Food Bình Phước tại khu trưng bày sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, đại biểu tham dự lễ trao chứng nhận, tìm hiểu chương trình “3 An toàn” và tham quan nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm tại CPV Food Bình Phước; qua đó trực tiếp quan sát cách mô hình từ trang trại đến bếp nhà, mô hình tích hợp Feed - Farm - Food được vận hành trong thực tế.

Khách mời tìm hiểu quy trình kiểm soát vận hành tại nhà máy Feed Bình Phước

Tổ hợp CPV Food Bình Phước, với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, là một trong những nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa chiến lược phát triển chuỗi giá trị thực phẩm hiện đại của C.P. Việt Nam. Từ hệ thống sản xuất đồng bộ này, doanh nghiệp hiện đang cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)…

Công bố chương trình “3 An toàn”

Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food công bố chương trình “3 An toàn”, gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn. Chương trình nhằm chuyển hóa các tiêu chuẩn quản trị quốc tế thành cam kết dễ nhận biết hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Với người tiêu dùng, “3 An toàn” thể hiện ở việc sản phẩm được kiểm soát từ trước khi sản xuất đến khi đưa ra thị trường. Mỗi sản phẩm không chỉ được kiểm tra ở khâu cuối cùng, mà được quản lý từ nguyên liệu, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến, bảo quản đến thành phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình.

Mô hình tích hợp Feed - Farm - Food cho phép CPV Food quản lý đồng bộ từ thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại, giết mổ đến chế biến. Ở đầu vào, nguyên liệu và các yếu tố phục vụ sản xuất được lựa chọn từ những đối tác đã được đánh giá theo tiêu chí nghiêm ngặt, góp phần bảo đảm sự ổn định, minh bạch và bền vững của toàn chuỗi.

Thông qua việc áp dụng CPF Food Standard PS 7818:2023 và triển khai chương trình “3 An toàn”, C.P. Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong chuỗi thực phẩm toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch và bền vững.

(Nguồn: C.P. Việt Nam)