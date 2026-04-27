Xem Video:

Chiều 27/4, sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận đồng loạt quay trở lại TPHCM, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện từ khoảng 16h, tại nút giao cao tốc Long Thành với Quốc lộ 51 buộc lực lượng CSGT phải tạm thời đóng lối vào cao tốc để điều tiết các phương tiện, tránh tình trạng các xe đổ dồn gây quá tải.

Lực lượng CSGT đóng lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hướng dẫn các phương tiện di chuyển đường khác để trở về sau kỳ nghĩ lễ.

Anh Duy (tài xế ô tô) cho biết, khi đến lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và thấy lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, anh đã chủ động dừng lại để hỏi đường. “Tôi được hướng dẫn di chuyển theo tuyến đường Vành đai 3 TPHCM để tiếp tục hành trình”, anh Duy nói.

Đến hơn 17h cùng ngày, ghi nhận tại đường Vành đai 3 TPHCM, lượng ô tô từ các hướng đổ dồn về tăng đột biến sau khi chuyển hướng từ cao tốc, khiến tuyến đường này rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 5km.

Dòng ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu Nhơn Trạch, có thời điểm gần như không thể lưu thông.

Xe cứu thương phải di chuyển vào dải dừng khẩn cấp của tuyến đường Vành đai 3 TPHCM để vượt qua dòng phương tiện đang "xếp hàng" dài để đưa người bệnh chuyển lên tuyến trên.

Hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân lái ô tô trở lại TPHCM chuẩn bị làm việc.

Nút giao giữa Vành đai 3 TPHCM và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây luôn trong tình trạng quá tải, khi lượng phương tiện dồn về cửa ngõ phía Đông TPHCM tăng đột biến.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tăng cường tuần tra, phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc để điều tiết giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.