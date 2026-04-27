Chiều 27/4, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, từ 14h30, lượng phương tiện tại các cửa ngõ vào Hà Nội bắt đầu gia tăng.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Nam thành phố, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng về vành đai 3 và trung tâm thành phố, có dòng xe ùn dài khoảng 3km.

Dòng phương tiện từ điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra nút giao với đường Đỗ Mười cũng đông đúc phương tiện.

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ để phân luồng tại nút giao này.

Thời điểm 15h30, tại vành đai 3 trên cao (hướng vào trung tâm Hà Nội) dòng ô tô xếp hàng dài, di chuyển chậm.

Tuy nhiên, tại Ngọc Hồi (đoạn qua trước cửa Bến xe Nước Ngầm) và vành đai 3 trên cao, lại ghi nhận cảnh vắng phương tiện.

Tại Đại lộ Thăng Long (đoạn qua Trung tâm hội nghị Quốc gia), hướng đi Hòa Lạc cũng ghi nhận lượng xe vừa phải, đi lại thuận lợi.

Thep Cục CSGT (Bộ Công an), người dân khi di chuyển trong và sau kỳ nghỉ lễ cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp.

Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường, việc đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón...

Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt. Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên, cần báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông.