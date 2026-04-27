Ngày 27/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (46 tuổi, trú tại Quảng Trị) 24 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe do chở quá số người quy định khi lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, chủ phương tiện là Hợp tác xã xe du lịch vận tải T.P. (trụ sở tại TPHCM), bị xử phạt 96 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 120 triệu đồng.

Ô tô khách 24 chỗ “nhét” 40 người trên cao tốc. Ảnh: Cục C08

Trước đó, rạng sáng 26/4, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 kiểm tra một ô tô khách 24 chỗ mang biển số Quảng Trị đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 40 người, vượt quá số người được phép.

Lực lượng CSGT thông tin, trong thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè.