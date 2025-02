Ngày 6/2, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã giúp đỡ một cô giáo mầm non bị hết xăng dọc đường, tạo điều kiện để cô tiếp tục hành trình.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ cô giáo Thúy khi hết xăng dọc đường. Ảnh: A.Tuấn

Khoảng 2h cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại Km52+300 trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn), tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2 phát hiện một người phụ nữ đứng một mình bên cạnh chiếc xe máy. Tổ công tác đã tiến lại hỏi thăm.

Người phụ nữ cho biết tên là Thúy (SN 1988, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cô Thúy là giáo viên Trường Mầm non xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Do không có xe khách, cô Thúy tự lái xe máy vượt quãng đường gần 250km về quê để tham dự đám cưới em gái. Khi đến vị trí trên thì xe máy hết xăng. Do thời điểm vắng người qua lại nên cô Thúy đành đứng bên đường chờ trời sáng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

CSGT hút xăng từ xe tuần tra nạp vào xe máy của cô giáo. Ảnh: A.Tuấn

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe máy của cô Thúy hết xăng. Lúc này các cây xăng chưa mở cửa nên cán bộ CSGT đã dùng vòi hút xăng từ xe tuần tra nạp vào bình xăng cho cô Thúy, giúp cô giáo tiếp tục hành trình về quê.

Sau khi được giúp đỡ, cô Thúy xúc động và đăng tải nội dung cảm ơn các cán bộ CSGT lên trang Facebook cá nhân của mình.