Ngày 8/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về clip nhóm người đi bộ trên cao tốc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 6/4, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Tiến Lâm (trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách 16 chỗ chở theo 4 hành khách.

Khi đến khu vực cầu Xuân Dương (hướng vào hầm Thần Vũ, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An), tài xế Lâm bất ngờ phát hiện 3 người đang đi bộ sát hộ lan của đường cao tốc.

Hình ảnh nhóm người đi bộ trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

"Việc đi bộ trên cao tốc rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. May mắn là tôi kịp phát hiện và chủ động chuyển làn để tránh va chạm", anh Lâm nói và cho biết sau đó đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Hình ảnh trích xuất dữ liệu từ camera giám sát trên tuyến cao tốc cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc có một xe tải dừng sát vị trí 3 người đi bộ. Tuy nhiên, việc xác định biển kiểm soát của phương tiện này hiện gặp khó khăn.

Một xe tải dừng gần nhóm người đi bộ trên cao tốc. Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cho biết: "Hệ thống camera trên tuyến tại Km438 bị mờ. Trong khi đó, hệ thống camera tại khu vực hầm Thần Vũ vào thời điểm trên đang phải chạy UPS (nguồn điện dự phòng - PV) do mất điện nên cũng không hoạt động. Chính vì vậy, hiện tại chúng tôi chưa thể tra cứu chính xác biển kiểm soát của xe tải trên".