Theo phản ánh của người dân ở các xã Đức Quang, Đức Thịnh (Hà Tĩnh), hơn một tuần qua, nguồn nước sạch từ Nhà máy nước của Công ty TNHH HT Thành Trung (đóng tại xã Đức Quang) bất ngờ bị gián đoạn.

Tình trạng mất nước kéo dài khiến sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng đầu mùa.

Người dân xã Đức Thịnh bơm nước ao hồ để sinh hoạt do mất nước sạch

Bà Lê Thị Niêm (70 tuổi, trú thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh) bức xúc cho biết, suốt nhiều ngày qua gia đình bà không có nước sạch để sử dụng. “Việc tắm giặt, vệ sinh, ăn uống đều bị đảo lộn vì thiếu nước. Khi lắp đặt, nhà máy cam kết cung cấp đầy đủ, nhưng mới đầu mùa nắng nóng người dân đã rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng”, bà Niêm nói.

Bà Niêm bức xúc vì nước sạch bất ngờ bị gián đoạn giữa thời tiết nắng nóng

Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ dân khác cũng phải tìm mọi cách xoay xở nguồn nước sinh hoạt tạm thời. Nhiều hộ dân phải bơm nước từ giếng khơi, ao hồ ngoài đồng. Một số gia đình cẩn thận hơn di chuyển hàng chục km sang các địa phương lân cận như Bắc Hồng, Trường Lưu để chở nước về dùng.

Anh Nguyễn Đức Hạnh cho biết, do nắng nóng kéo dài và nước sạch bị gián đoạn, gia đình anh cùng một số hộ dân dùng xe kéo đến các khu vực lân cận xin từng xô nước về nấu ăn.

“Nước nấu ăn phải đi xin, còn tắm, giặt thì gia đình đành dùng nước từ kênh Ngàn Trươi, dù biết không đảm bảo vệ sinh”, anh Hạnh chia sẻ.

Bà con xã Đức Thịnh đi xin từng xô nước để sinh hoạt

Ông Nguyễn Trọng Vị, Trưởng thôn Xóm Mới cho biết, trong gần 270 hộ dân của thôn có tới 240 hộ phụ thuộc vào nguồn nước từ Nhà máy nước La Giang. Việc ngừng cấp nước khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo người dân, tình trạng này không phải mới xảy ra. Anh Nguyễn Đức Vinh (thôn 8) cho hay, việc mất nước đã từng diễn ra từ dịp Tết. “Nếu biết trước nhà máy hoạt động không ổn định, người dân đã chủ động đào giếng hoặc xây bể trữ nước mưa, thay vì rơi vào cảnh bị động như hiện nay”, anh Vinh bày tỏ.

Anh Nguyễn Đức Hạnh cho biết, không có nước từ nhà máy, gia đình anh phải đi hàng km để xin từng xô nước về nấu ăn. Việc tắm giặt phải sử dụng nước từ kênh Ngàn Trươi, mặc dù không đảm bảo vệ sinh

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và đang tìm hướng xử lý.

Theo ông Hải, nguyên nhân là do hệ thống bơm nước thô của đơn vị cấp nước bị hư hỏng trong những ngày qua. “Trong điều kiện nắng nóng đầu mùa gay gắt, việc mất nước ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Trước mắt, địa phương sẽ đề xuất phương án cấp nước luân phiên, đồng thời vận động các hộ ở đầu nguồn sử dụng tiết kiệm để chia sẻ với các hộ cuối nguồn”, ông Hải nói.

Người dân phải dùng nước kênh mương thủy lợi để tắm, giặt

Trước sự cố trên, Công ty TNHH HT Thành Trung cho biết bơm nước thô bị hư hỏng từ cuối tháng 3 do kết cấu công trình chưa đảm bảo sau khoảng một năm vận hành. Hiện đơn vị đã khắc phục tạm thời bằng bơm dự phòng và cấp nước luân phiên, song lưu lượng giảm khoảng 30%, khiến nhiều hộ không đủ nước sử dụng.

Về lâu dài, công ty đã đặt thêm 2 bơm công suất lớn và đề xuất xây dựng trạm bơm kiên cố nhằm đảm bảo cấp nước ổn định. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn tất trong 10–15 ngày.

"Công ty đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Đức Quang cho phép xây dựng trạm bơm nước thô kiên cố. Hiện khu vực công ty đề xuất chưa được phép xây dựng công trình trạm bơm kiên cố, dẫn đến hạn chế trong việc thi công hệ thống bơm, quan trắc và điều khiển.

Công ty đề xuất được triển khai xây dựng trạm bơm kết hợp hệ thống quan trắc môi trường theo quy định", báo cáo của Công ty Thành Trung nêu.