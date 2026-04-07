Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, theo Quyết định phục hồi điều tra số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20/10/2025.

Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra, C03 đã ban hành các quyết định khởi tố bị can số 360 và 361 ngày 6/9/2020, cùng các quyết định truy nã số 09 và 10 ngày 9/9/2020 đối với hai bị can.

Cụ thể, Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963) - Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968) - Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và thông tư liên tịch liên quan, C03 yêu cầu hai bị can ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra cho biết, nếu hết thời hạn điều tra mà hai bị can không ra đầu thú, sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định.

C03 cũng đề nghị, khi phát hiện hai bị can, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp tiếp nhận.