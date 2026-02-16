Ngày làm việc cuối năm, khi các phòng ban đều tất bật kết thúc những công việc cuối cùng, thì những cô tạp vụ vẫn lặng lẽ lau từng chiếc bàn, rửa từng chiếc ly để giữ cho văn phòng luôn tươm tất. Phía ngoài sảnh, các anh bảo vệ vẫn đứng dưới nắng để điều tiết từng lượt xe, trong khi những bác tài xế vẫn đang tranh thủ đưa đón nhân sự công tác. Họ là những người đến sớm nhất và ra về muộn nhất, âm thầm giữ cho từng góc văn phòng sạch bóng, góp phần giữ cho CT Group luôn vững vàng từ những việc nhỏ nhất.

Trong buổi chiều cuối năm bảng lảng, những người thầm lặng ấy được mời đến tham dự buổi lễ vinh danh cán bộ nhân viên thâm niên của CT Group. Những đôi bàn tay vốn đã quen với cán chổi, vô lăng hay những đêm thức trắng gác cổng, nay lúng túng đan vào nhau trong lúc đợi lên nhận thưởng. Và rồi, niềm hạnh phúc thực sự vỡ òa khi mỗi nhân sự thâm niên từ tạp vụ, bảo vệ đến tài xế... đều được nhận một lượng vàng 9999 với trị giá vàng hiện tại đã hơn 180 triệu đồng.

Được biết, đây là chính sách thưởng thâm niên đặc biệt của CT Group, cứ sau mỗi 5 năm làm việc, CBNV sẽ được thưởng một lượng vàng 9999. Trong năm nay, nhiều nhân viên đã có thời gian làm việc 10, 15, 20, thậm chí 25 năm tiếp tục nhận được một lượng vàng, như những lần trước đó.

Trên gương mặt của anh Văn Hồng và anh Hữu Nghĩa - nhân viên bảo vệ Công ty Steel Star với hơn một thập kỷ gắn bó cùng CT Group, niềm vui vẫn rạng rỡ như lần đầu được xướng tên.

CT Group thưởng 1 lượng vàng 9999 cho CBNV thâm niên

Giữa những tràng pháo tay chúc mừng, chị Phạm Mộng Nhi - Nhân viên tạp vụ tại CT Group, đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Với 5 năm gắn bó, chị luôn xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai nhưng món quà một lượng vàng trên tay hôm nay vẫn là một phần thưởng khó tin là sự thật.

“Khi CT Group ngày càng phát triển và đạt nhiều thành công, tôi càng thấy tự hào hơn vì mình là một phần trong đó. Nhờ CT Group, tôi không chỉ có một công việc ổn định mà còn nhận được sự quan tâm và được nhận nhiều phần quà ý nghĩa mỗi dịp Tết đến. Thật sự hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên khi nhận được 1 lượng vàng, tôi mừng không tả nổi, cả đời mình, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được cầm trên tay món tài sản lớn như vậy. Chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để được tiếp tục làm việc tại đây”, chị Nhi chia sẻ.

Chị Mộng Nhi xúc động chia sẻ khi được nhận thưởng

Anh La Ngọc Tâm - Nhân viên Bảo vệ Công ty Steel Star, cũng bày tỏ: “Khi nhận được phần thưởng này, tôi càng hiểu rằng ở CT Group, vị trí nào cũng được trân trọng như nhau”.

“Trong suốt những năm đi làm, tôi nào dám nghĩ mình sẽ có lúc có được một lượng vàng thế này, thu nhập lương bảo vệ đủ để sinh hoạt, thuê nhà trọ đã khó, có khi suốt đời không mua nổi 1 lượng vàng. Thật sự rất biết ơn CT Group”, anh Trí bộc bạch.

Với anh Võ Duy Thuấn - người tài xế quen thuộc với những chuyến xe xuyên đêm và những giờ cao điểm kẹt xe, đây là một dấu mốc khó quên.

"Làm nghề tài xế, đôi khi người ta nghĩ chỉ là lao động bình thường, ít khi được xướng tên hay ghi nhận. Nhưng khi cầm lượng vàng trên tay, tôi thấy công sức của mình được trân trọng thực sự. Khoản thưởng này giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống, đón Tết đủ đầy, dư dả hơn và có thể lo toan thêm nhiều việc quan trọng khác…", anh Thuấn tâm sự.

Đặc biệt, buổi lễ trao thưởng còn chứng kiến một khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng là anh Trần Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Kim Tài. Cùng là nhân viên bán hàng tại siêu thị Bon Grocer với thâm niên 5 năm, cả hai anh chị không giấu được sự xúc động.

Chị Kim Tài nói: “Tết này phải nói là cái Tết lớn nhất trong cuộc đời vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi giờ có đến 2 lượng vàng, là khoảng 360 triệu đồng - một số tiền mà trước đây chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới, ngay cả trong mơ. Suốt những năm qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều từ CT Group và thật sự biết ơn Ban Lãnh đạo vì luôn quan tâm, chăm lo cho nhân viên một cách chu đáo và đầy nghĩa tình”.

Đại diện CT Group chia sẻ: “Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng CT Group đã cố gắng hết sức để đùm bọc giúp CBNV tử tế có cuộc sống sung túc và ý nghĩa. Gieo hạt mầm thiện lương là một trong các giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp hướng tới. Cuộc sống không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, mọi công việc chân chính đều xứng đáng. Trong năm nay chúng tôi sẽ tuyển thêm 20 ngàn nhân sự từ mọi ngành, mọi miền đất nước và quốc tế”.

(Nguồn: CT Group)