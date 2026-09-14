Trong bối cảnh chi phí vốn và khả năng tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua nhà, các chính sách hỗ trợ tài chính được người mua quan tâm khi lựa chọn dự án.

Đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái, CT Homes - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng - cho biết sẽ triển khai một loạt chính sách nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng.

Giảm áp lực lãi vay trong hai năm đầu

Theo CT Homes, một trong những chính sách đáng chú ý là ân hạn lãi vay trong 2 năm cho khách hàng mua sản phẩm thuộc các dự án áp dụng chương trình.

Bà Ngô Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc CT Homes, cho rằng chi phí lãi vay trong những năm đầu có thể tạo áp lực đáng kể lên kế hoạch tài chính của các gia đình, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đang ở giai đoạn tích lũy tài sản.

“Nhu cầu được sống trong một môi trường thuận tiện, có hạ tầng kết nối tốt ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu chi phí vốn tăng cao, kế hoạch tài chính của một gia đình có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng chính sách ân hạn trong 2 năm sẽ giúp khách hàng giảm áp lực trong giai đoạn đầu, qua đó có thêm thời gian ổn định dòng tiền”, bà Thủy chia sẻ.

Theo đại diện CT Homes, chính sách này nhằm giúp người mua vượt qua giai đoạn đầu của chu kỳ tín dụng mà không phải chịu áp lực trả lãi vay trong thời gian được hỗ trợ.

Thêm phương án nếu khách hàng gặp khó khăn sau thời gian ân hạn

Một điểm đáng chú ý trong chính sách của CT Homes là phương án hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn về khả năng thanh toán sau thời gian ân hạn.

Theo đó, nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình, CT Homes có thể xem xét mua lại căn hộ với mức giá bảo đảm khách hàng có lợi nhuận, khách hàng có thể sử dụng khoản tiền này để tất toán khoản vay ngân hàng trước hạn.

“Sau 2 năm, nếu lãi suất vẫn ở mức cao và khách hàng gặp khó khăn trong việc duy trì nghĩa vụ thanh toán, chúng tôi muốn đưa ra thêm một lựa chọn. Việc mua lại sản phẩm và tất toán khoản vay, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, có thể giúp giảm rủi ro cho cả khách hàng và ngân hàng”, bà Thủy nói.

Thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng khó tiếp cận tín dụng ngân hàng

Bên cạnh chính sách hỗ trợ lãi vay, CT Homes cho biết đang xây dựng gói cho vay trực tiếp dành cho khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện vay ngân hàng.

Nhóm khách hàng này có thể gồm hộ kinh doanh, người làm nghề tự do, người khởi nghiệp hoặc những người có nguồn thu nhập không ổn định, vốn thường gặp khó khăn hơn trong việc chứng minh năng lực tài chính theo tiêu chuẩn tín dụng.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đánh giá khả năng tài chính và phương án thanh toán của từng khách hàng để đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp. Các sản phẩm thuộc chương trình vẫn áp dụng chính sách ân hạn lãi vay 2 năm.

Chiến lược đón đầu các trục hạ tầng trọng điểm

Song song với chính sách tài chính, CT Homes cho biết chiến lược phát triển dự án tập trung vào các khu vực có khả năng kết nối với những trục giao thông lớn và hạ tầng đô thị trọng điểm tại TP.HCM.

Trong đó, bất động sản gần các tuyến metro được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ lợi thế kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển. Thực tế thị trường tại Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) hay Singapore cho thấy metro có thể thúc đẩy sức hấp dẫn và giá trị bất động sản quanh các nhà ga.

Tại TP.HCM, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã tạo thêm động lực phát triển cho nhiều khu vực dọc Xa lộ Hà Nội. Đây cũng là định hướng CT Homes theo đuổi khi phát triển danh mục dự án tại các khu vực cửa ngõ và trục hạ tầng chiến lược của thành phố.

Sau tái cấu trúc, CT Group phân tách hoạt động thành CT Homes trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và CT Group Hi-Tech trong lĩnh vực công nghệ cao. Với CT Homes, trọng tâm giai đoạn mới không chỉ là phát triển dự án mà còn hướng tới giải bài toán tài chính cho người mua.

Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng với dòng tiền và khả năng trả nợ, các chính sách tài chính thực chất, minh bạch và gắn với chất lượng sản phẩm được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng niềm tin.

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(Nguồn: CT Homes)