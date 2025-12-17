HDPE được ứng dụng phổ biến để sản xuất chai lọ, can nhựa đựng nước/dầu ăn, thùng chứa thực phẩm, bao bì, ống dẫn nước sạch, và nhiều vật dụng dân dụng khác nhờ các đặc điểm như:

Theo định nghĩa chuyên môn, HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene – nghĩa là nhựa polyethylene mật độ cao. Nói một cách đơn giản, HDPE là một loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến trong đời sống và công nghiệp. Nó được tạo ra từ quá trình trùng hợp ethylene, khiến các phân tử polymer sắp xếp rất chặt chẽ, tạo nên cấu trúc bền vững.

"HDPE thì ngon luôn" là gì?

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh mạng xã hội, câu nói "HDPE thì ngon luôn" không liên quan gì đến đặc tính khoa học của loại nhựa này.

Đây là một trào lưu ngôn ngữ (hay còn gọi là meme ngôn ngữ) xuất phát từ một đoạn video tư vấn làm ăn trên TikTok của người dùng Nguyễn Văn Hiến. Trong video đó, người này đã nhận xét ngắn gọn và đầy tự tin về một hướng kinh doanh liên quan đến nhựa HDPE bằng cụm từ đời thường là "ngon luôn".

Ông chú khởi nghiệp đang gây sốt TikTok với câu nói "HDPE thì ngon luôn". (Ảnh: @nguyenvanhien15121512)

Dù người đàn ông này giải thích khá nhiều về tiềm năng của ngành, cộng đồng mạng chỉ tập trung vào câu nói “HDPE thì ngon luôn”. Cụm từ này được hiểu theo nghĩa “ổn áp”, “có lợi”, “nghe là thấy lời” và nhanh chóng được dùng để trả lời hầu hết các câu hỏi liên quan đến kinh doanh, đầu tư, mang sắc thái trào phúng, ám chỉ việc gì cũng “rất tốt”.

Câu nói này "viral" vì nó ngắn gọn, lạ tai và dễ gây cười, khiến người dùng mạng chỉ cần một cụm từ đủ lạ, đủ vui để lặp lại trong giao tiếp trực tuyến.