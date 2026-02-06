4h ngày 28/1, khi trời còn chưa hửng sáng, cụ Cao (87 tuổi, trú tại thành phố Đông Đài, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã chống gậy rời khỏi nhà.

Cụ bắt đầu cuộc hành trình dài 20km để đi thăm người anh trai đã 92 tuổi. Chỉ vì nhiều năm chưa về thăm nhà ngoại, đường sá thay đổi, cụ bị lạc giữa đường, kiệt sức ngồi bên vệ cỏ ven quốc lộ, trang QQ đưa tin.

Khoảng 10h cùng ngày, trong lúc tuần tra tại khu vực giao giữa quốc lộ 344 và đường Đông Cường, cảnh sát giao thông Đinh Nguyệt Phi (công an TP Đông Đài) phát hiện một cụ bà tóc bạc ngồi một mình bên đường.

Khi đó, cụ bà đang hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt rất mệt mỏi. Qua hỏi thăm, lực lượng chức năng xác định cụ là người thôn Tô Hà, trấn Đông Đài.

Cảnh sát phát hiện cụ bà Cao ngồi mệt mỏi bên đường. Ảnh: QQ

Cụ Cao cho biết đã nhiều năm không về thăm anh trai, nỗi nhớ ngày một da diết. Sau khi đi bộ liên tục 5 giờ, được khoảng 12km, đến trấn Đầu Táo, cụ bị lạc do đường sá được cải tạo, sức lực cạn kiệt nên phải ngồi nghỉ bên đường.

Nhận thấy tinh thần cụ bà sa sút, cảnh sát Đinh Nguyệt Phi đã kiên nhẫn trò chuyện, động viên, trấn an. Qua trao đổi, anh được biết người anh trai của cụ hiện sống tại thôn Kim Táo, trấn Đầu Táo.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng liên hệ với cán bộ địa phương, nhanh chóng xác định địa chỉ và đưa cụ Cao đến gặp người thân.

Trên suốt quãng đường di chuyển, cảnh sát liên tục trò chuyện, hỏi thăm chuyện gia đình, giúp tinh thần cụ bà ổn định.

“Tôi chỉ nhớ anh thôi. Anh đã 92 tuổi rồi, sợ sau này cơ hội gặp lại sẽ ngày càng ít”, cụ Cao nghẹn ngào chia sẻ.

Gần trưa cùng ngày, cụ Cao được đưa đến nhà anh trai an toàn. Vừa bước vào cửa, cụ xúc động gọi lớn: “Anh ơi, em là em gái đây!”.

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động của hai anh em cụ Cao. Ảnh: QQ

Nghe tiếng gọi, cụ ông 92 tuổi vội bước ra. Gặp lại người em gái đã nhiều năm xa cách, hai anh em ôm xúc động ôm chầm lấy nhau.