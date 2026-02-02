Chiều 23/1, ông Cầu cùng 3 người thân mang theo một tấm ảnh đã ố vàng vượt gần 900km từ Ninh Hạ đến đồn công an Cảnh Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhờ giúp đỡ, trang QQ đưa tin.

Nhân vật trong ảnh là em trai ông - Cầu Lăng Long, khi đó mới 19 tuổi, rời quê đến Đức Dương học trường dạy nghề. Sau một lần mâu thuẫn với gia đình, anh bỏ nhà ra đi và từ đó bặt vô âm tín.

Theo lời ông Cầu, gia đình từng nhiều lần quay lại Đức Dương tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. 5 năm trước, mẹ ông dù lâm bệnh nặng vẫn không nguôi nhớ thương con út. Nhìn mẹ, ông Cầu vô cùng thương và buồn.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động sau hơn 20 năm xa cách

Mang theo lời dặn dò của người cha đã ngoài 80 tuổi, ông Cầu cùng người thân tiếp tục hành trình tìm em, những manh mối ít ỏi cuối cùng đều hướng về quận Cảnh Dương.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban Chu Đại Hoa và cảnh sát Đặng Tranh nhanh chóng lập tổ công tác tìm kiếm. Từ manh mối duy nhất là tấm ảnh cũ và thông tin họ tên, lực lượng công an tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu, đồng thời tổ chức xác minh thực tế tại địa bàn.

Qua nhiều vòng kiểm tra, cảnh sát xác định một người đàn ông 42 tuổi sinh sống trên địa bàn có họ tên, quê quán trùng khớp với em trai ông Cầu.

Dù người đàn ông này đã rời khỏi nơi làm việc cũ, lực lượng công an vẫn không bỏ cuộc. Bằng các biện pháp phân tích, khoanh vùng và tiếp tục rà soát, tổ công tác cuối cùng đã tìm thấy người đàn ông tại một khu dân cư trên đường Hoài Hà. Sau khi được giải thích, người đàn ông đồng ý đến đồn công an gặp lại người thân.

Sáng 24/1, khi ông Cầu bước vào trụ sở công an, ánh mắt hai anh em chạm nhau sau hơn 20 năm xa cách. Không cần thêm lời nào, họ ôm chầm lấy nhau trong nghẹn ngào.

“Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được em rồi!”, ông Cầu xúc động nói.

Theo lực lượng công an, sau khi bỏ nhà ra đi, Cầu Lăng Long đã đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình. Nhiều năm qua, người đàn ông làm thuê quanh khu vực Đức Dương, cuộc sống không mấy thuận lợi.

“Vì còn mặc cảm, lại thêm cuộc sống khó khăn, anh ấy không dám và cũng không muốn chủ động liên lạc với gia đình”, cán bộ công an chia sẻ.

Tại đồn công an, sau khi được lực lượng chức năng kiên nhẫn động viên, những khúc mắc trong lòng đã được hóa giải. Cầu Lăng Long đồng ý trở về quê, đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 2 thập kỷ xa cách.

Trước lúc chia tay, ông Cầu nắm chặt tay các cán bộ công an, xúc động nói: “Cảm ơn các anh đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện suốt hơn 20 năm qua”. Cuộc tìm kiếm xuyên thời gian khép lại bằng một cái kết ấm áp, sau hơn 30 giờ nỗ lực không ngừng của lực lượng công an Cảnh Dương.

Ngày 29/1, đại diện công an quận Cảnh Dương xác nhận, anh Cầu Lăng Long hiện đã trở về nhà, đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.