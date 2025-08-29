Bà H.T.V (96 tuổi, trú tại Hưng Yên) vào viện khám vì thường xuyên rối loạn đại tiện, đi ngoài phân nhầy có lẫn máu, ăn uống kém. Khi tình trạng chướng bụng nhiều, đau, buồn nôn, không đại tiện được, cụ được gia đình đưa đi khám và phát hiện mắc ung thư trực tràng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh bằng phương pháp nội soi trực tràng, ghi nhận u sùi gây hẹp lòng trực tràng, ống soi không qua được. Chụp cắt lớp vi tính cho kết quả dày thành trực tràng, chỗ dày nhất 20mm trên đoạn dài 50mm.

Bệnh nhân được người nhà chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Do bệnh nhân tuổi già, sức khỏe kém, có tiền sử đái tháo đường, thể trạng béo, thành bụng rất dày nên việc hạn chế tối đa tổn thương phẫu thuật là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ Khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

Dựa trên tình trạng sức khỏe, kết quả giải phẫu, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật Hartmann nội soi là phương pháp phổ biến và hiệu quả giúp loại bỏ phần trực tràng và khối u, sử dụng hậu môn nhân tạo.

Bệnh nhân khám tại Bệnh viện K.

Phương pháp phẫu thuật trên thường được chỉ định trong mổ cấp cứu tắc ruột do khối u vùng trực tràng ở người bệnh già yếu. Đối với trường hợp này, các bác sĩ ứng dụng phẫu thuật nội soi, giảm tổn thương, giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K cho biết, sau khoảng 1 tiếng 30 phút, kíp phẫu thuật đã thực hiện loại bỏ tổn thương cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, cầm máu kỹ. Ca mổ diễn ra thành công, bà V. hồi phục tốt. Việc loại bỏ khối u ngoài hạn chế được tình trạng chảy máu của u còn giúp kéo dài thời gian sống. Người bệnh gần như không mất máu trong mổ.

Sau phẫu thuật, bà V. được chuyển đến khu vực Hồi sức tích cực. Ngày thứ 2, bệnh nhân đã có thể ăn nước cháo và ngày thứ 3 đi lại được với sự hỗ trợ của người nhà. Sự hồi phục nhanh chóng này khiến người bệnh và gia đình không khỏi ngạc nhiên.

Hiện tại hậu phẫu ngày thứ 7, bà V. tỉnh táo, phục hồi tốt sau mổ. Bệnh nhân đã có thể ăn cháo, hậu môn nhân tạo lưu thông tốt và xuất viện.

Theo PGS Bình, ung thư trực tràng là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, nhất là đối với người cao tuổi. Đây là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở nhóm tuổi này.

Mặc dù thường gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng tỷ lệ trẻ hóa ung thư trực tràng đang gia tăng. Việc phát hiện sớm thông qua tầm soát định kỳ rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ và tăng cơ hội điều trị thành công.

Trường hợp của cụ V. không chỉ là một trong những ca bệnh được điều trị thành công, đây còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tầm soát ung thư sớm, tránh để bệnh diễn tiến nặng và khó điều trị khi tuổi đã cao.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh sẽ được các bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời ngay tại bệnh viện.

