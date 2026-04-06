Cứ đều đặn 5 buổi tối/tuần, bà Hồ Thị Niêng lại đến điểm trường Pa Ling - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị để học cái chữ. Bà Niêng bắt đầu học từ cách cầm phấn, phát âm từng chữ cái. Rồi bà lại học cách ghép vần theo hướng dẫn của cô giáo Phan Ngọc Ánh.

Bà Hồ Thị Niêng (ngoài cùng bên trái) tham gia lớp học tại điểm trường Pa Ling. Ảnh: Phạm Tiến

Với bà Niêng, tham gia đi học đầy đủ đã là chuyện khó, nhưng khó hơn có lẽ là chuyện “ngấm” được cái chữ vào đầu. Dù vậy, bà Hồ Thị Niêng vẫn miệt mài học chữ, bà Niêng còn ngồi học cùng cháu nội của mình để nhanh thuộc bài. Đường học gian nan là vậy, nhưng bà vẫn kiên trì bám lớp.

“Đọc chưa thông, tính không thạo khổ lắm. Ra chợ mua bán hay đi làm giấy tờ đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Giờ có lớp dạy chữ nên tôi theo học. Thú thật, già rồi nên chuyện học chữ cũng nản. Nhưng nghĩ đến việc tự mình biết đọc cái chữ, tính toán thông thạo, rồi mình cũng phải làm gương để con cháu nó theo học đầy đủ con chữ, nên vẫn quyết tâm theo học”, bà Niêng chia sẻ.

Không riêng gì bà Niêng, lớp học xóa mù chữ do UBND xã Tà Rụt phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS A Vao tổ chức còn có hơn 20 học viên khác. Học viên phần lớn là người trung niên, thậm chí có người đã làm ông, làm bà. Họ đến lớp với chung một mong muốn giản dị là biết đọc, biết viết và tính toán, điều mà suốt cả thời trẻ vì cuộc sống mưu sinh mà không tiếp cận được.

Không chỉ có bà Hồ Thị Niêng, hiện ở thôn Pa Linh, xã Tà Rụt đang có nhiều người theo học lớp xóa mù chư. Ảnh: Phạm Tiến

Để tiện lợi cho người học, chính quyền địa phương còn bố trí thêm giáo viên người địa phương Hồ Thị K'Lỡi đứng lớp để nâng cao mức độ tương tác với người học. Cứ thế, hơn 20 học viên ở thôn Pa Ling biết đọc, biết viết và từng bước tính toán thông thạo.

Giáo viên Phan Ngọc Ánh, người trực tiếp đứng lớp xóa mùa chữ ở điểm Pa Ling, cho biết: “Sau chừng ấy thời gian dạy học, hiện cả lớp chưa có học viên nào nghỉ học giữa chừng. Các học viên cơ bản nắm được bài, đọc thông viết thạo. Hiện, chương trình đang tập trung hướng dẫn học viên tính toán cơ bản”.

Để mọi người dân đều biết chữ

Xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số của 3 xã A Vao, Húc Nghì và xã Tà Rụt. Trước thời điểm sáp nhập, cả 3 xã A Vao, Húc Nghì và xã Tà Rụt đều thuộc khu vực III, xã đặc biệt khó khăn. Sau sáp nhập, Tà Rụt có đến 90,78% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, ở Tà Rụt còn có nhiều người thuộc đối tượng mù chữ, người tái mù chữ.

Hiện tại, ở xã Tà Rụt đã có 11 lớp học với 202 học viên tham gia lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Phạm Tiến

Từ thực tế đó, UBND xã Tà Rụt đã thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 27/8/2025. Cùng với đó, UBND xã Tà Rụt cũng chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch và tổ chức mở các lớp xóa mù chữ cho học viên trên địa bàn xã.

Sau gần 6 tháng thực hiện, đến thời điểm này, toàn xã Tà Rụt đã tổ chức khai giảng được 11 lớp học xóa mù chữ với 202 học viên tham gia. Theo kế hoạch, các lớp học này sẽ bế giảng vào cuối năm 2026, với tiêu chí đầu ra là học viên đọc thông, viết thạo và biết tính toán cơ bản.

Ngành giáo dục Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Ảnh: Phạm Tiến

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, ngành giáo dục tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Trong đó, các lớp xóa mù chữ được tổ chức linh hoạt, phù hợp điều kiện vùng miền, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh đã mở 25 lớp xóa mù chữ, với 499 học viên tham gia.