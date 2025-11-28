Với việc triển khai hiệu quả Chương trình xóa mù chữ, cùng nhiều giải pháp đồng bộ, trong 5 năm (2021 - 2025), công tác xóa mù chữ được chú trọng ở nhiều địa phương, tỷ lệ biết chữ tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động tuyên truyền và tổ chức học tập đã thu hút đông đảo học viên tham gia. Tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 tăng đều hằng năm.

Báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, toàn quốc duy trì 100% tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Số đơn vị cấp tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tăng từ 34 tỉnh (năm 2021) lên 55 tỉnh (2024), tăng 61,76% so với đầu giai đoạn. Tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ mức độ 1 tương tự tăng từ 97,85% lên 99,1%, tăng 1,25% so với đầu giai đoạn.

Cả nước đã huy động được 261.130 người tham gia học xóa mù chữ, bình quân mỗi năm là 52.226 người; đội ngũ giáo viên và cộng tác viên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, có được kết quả này là nhờ thời gian qua, nhiều địa phương đã tích cực chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động, vận động người chưa biết đọc, biết biết, người chưa đạt chuẩn biết chữ tham gia học các lớp xóa mù chữ; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, sãi cả, giáo cả, người đang học lớp xóa mù chữ vận động người như đi học, các thành viên trong gia đình đã đi học xóa mù chữ động viên người thân tham gia học xóa mù chữ.



Nhiều Sở GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng, các trường tiểu học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung học cơ sở vận động người mù chữ ra các lớp xóa mù chữ.

Một số Sở GD&ĐT đã tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa mù chữ. Ví dụ, Lạng Sơn tổ chức Ngày hội giao lưu Toán, Tiếng việt cho học viên học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh với trên 85% thí sinh tham gia là người dân tộc thiểu số. TP. Huế tổ chức cho học viên đi trải nghiệm sau tổng kết mỗi kỳ học (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Nam Đông).

Nhiều Sở GD&ĐT đưa chỉ tiêu mở các lớp xóa mù chữ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ tại các xã khu vực biên giới. Các Sở GD&ĐT cũng đã ban hành chỉ đạo khai thác, sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ đã được đăng tải trên trang điện tử của Bộ GD&ĐT.

Từ những kết quả đã đạt được, theo Bộ GDĐT, trong giai đoạn 2026 -2030, phấn đấu 100% xã được đánh giá đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2; 100% các tỉnh, thành phố được đánh giá đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

Phương Nam