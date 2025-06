Theo thông tin từ Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông), vào khoảng 14h ngày 26/6, đơn vị nhận được tin báo từ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về trường hợp khách hàng có biểu hiện hoảng loạn, yêu cầu rút toàn bộ sổ tiết kiệm để chuyển tiền – nghi ngờ bị lừa đảo.

Nhiều cụ già bị kẻ giả danh công an lừa đảo. Ảnh minh họa: CG

Ngay sau đó, cán bộ công an đã nhanh chóng có mặt tại chi nhánh ngân hàng. Qua xác minh, người đến giao dịch là bà T. (71 tuổi, trú trên địa bàn). Bà cho biết, sáng cùng ngày, bà nhận được một cuộc gọi video từ một người đàn ông mặc sắc phục công an, tự xưng là cán bộ điều tra.

Người này nói bà có liên quan đến một vụ án và yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm để “phục vụ công tác điều tra”.

“Họ yêu cầu tôi không được kể với ai, bắt tôi ra ngân hàng rút tiền ngay lập tức. Tôi hoảng quá nên làm theo lời họ mà không kịp suy nghĩ gì...”, bà T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại.

Rất may, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường từ bà T. nên đã chủ động báo cho cơ quan công an. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, cùng việc tuyên truyền, trấn an và giải thích rõ ràng của lực lượng chức năng, bà T. đã kịp thời nhận ra mình suýt rơi vào bẫy lừa đảo và dừng việc chuyển tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi – nhóm đối tượng dễ bị kẻ gian nhắm đến – cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những người tự xưng công an hoặc cán bộ điều tra.

Cơ quan công an khẳng định: không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra. Mọi hoạt động làm việc với công dân đều được thực hiện thông qua giấy mời, giấy triệu tập hợp pháp hoặc tại trụ sở công an địa phương.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh bị thiệt hại tài sản.