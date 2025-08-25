Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra tối 22/8 tại thị trấn Khê Hồ, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong lúc dọn dẹp, cụ bà vô tình vứt nhầm chiếc hộp trang sức chứa vàng và đá quý – những kỷ vật mà bà gìn giữ suốt nhiều năm. Khi phát hiện sự việc, bà hoảng hốt gọi điện, cầu cứu đội vệ sinh môi trường.

Ảnh: CTWant

Bên trong chiếc hộp có khoảng 2 chỉ vàng cùng vài viên đá quý. Giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn, nhưng với bà, đây là kỷ vật vô giá.

“Tôi trân quý chiếc hộp đó vô cùng. Chỉ vì một chút lơ đãng của tuổi già mà thành ra thế này”, cụ bà run rẩy kể lại.

Sau khi nhận tin báo, đội vệ sinh thị trấn Khê Hồ lập tức hành động. Xe rác vừa rời khỏi khu vực được điều quay lại bãi tập kết. Tại đây, 4 thành viên trong đội nhanh chóng đeo găng tay, lao vào lục tìm giữa đống rác.

Họ mở từng bao rác để kiểm tra kỹ lưỡng, bất chấp mùi hôi nồng nặc. Sau hơn một giờ nỗ lực, chiếc hộp trang sức cuối cùng cũng được tìm thấy.

Ảnh: CTWant

Khoảnh khắc hộp trang sức được trao lại, bà cụ xúc động rưng rưng, liên tục gửi lời cảm ơn đến các nhân viên vệ sinh.

Người dân chứng kiến cũng khâm phục tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của họ.

Với đội vệ sinh, công việc không chỉ dừng ở việc giữ gìn môi trường, mà còn sẻ chia, đồng hành cùng những khó khăn của người dân.

Ông Hà Bính Hoa – Thị trưởng thị trấn Khê Hồ – đã thay mặt chính quyền gửi lời khen ngợi đến tập thể nhân viên vệ sinh vì tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không biết mệt mỏi.

"Công việc của đội vệ sinh không chỉ là giữ gìn môi trường sạch sẽ. Họ còn là điểm tựa tinh thần cho người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Dù sự việc đã khiến việc thu gom rác trong thị trấn bị đình trệ nhưng giúp người dân tìm lại được kỷ vật quý giá là điều đáng trân trọng hơn cả", ông nhấn mạnh.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành minh chứng đẹp về sự nhiệt tình và trách nhiệm.

Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người nên thận trọng hơn trong sinh hoạt, đặc biệt là kiểm tra kỹ trước khi bỏ rác để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.