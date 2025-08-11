Theo Hunan Today, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cụ bà được cho là ở nhà một mình. Từ trong sân, bà nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài nên thử ra kiểm tra. Khi bà vừa đặt chân đến gần cổng, một con voi khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 7, song mới được truyền thông đưa tin gần đây. Ảnh cắt từ clip

Cú húc mạnh của con vật đã khiến cánh cổng đổ sập, các mảnh vỡ văng tung tóe khắp sân. Lúc này, bà cụ lập tức quay người chạy thẳng vào nhà.

Thay vì run rẩy không biết làm gì ngoài sợ hãi, bà cụ lại có phản ứng đầy bất ngờ là nhanh chóng lấy một chiếc đèn pin công suất lớn và chiếu thẳng vào mặt con voi. Ánh sáng chói bất ngờ khiến con vật lùi lại, tỏ ra bối rối rồi chậm rãi rời khỏi sân.

Đoạn video ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận của cư dân mạng. Nhiều người thán phục phản xạ nhanh nhạy của bà cụ, đồng thời cảnh báo người dân ở khu vực gần rừng cần đặc biệt cảnh giác.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật, số lượng voi châu Á hoang dã ở Trung Quốc hiện nay vào khoảng 300 cá thể.

Trước đó, vào tháng 7/2023, một đàn voi khoảng hơn 40 con được ghi nhận là di chuyển đến gần khu dân cư thị trấn Mohan, Hồ Nam. Chúng liên tiếp tấn công nương rẫy và một số vật dụng của người dân, buộc lực lượng chức năng địa phương phải phát cảnh báo và điều xe tới hỗ trợ kiểm soát tình hình.