Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, Ninh Dương Story, hotboy An Trương và chị Phiến (Khuyến Dương) tham gia một chương trình thực tế tên là Hàng xóm mới, gồm 12 tập quay tại 3 tỉnh, phát sóng lúc 20h từ ngày 10/10.

Chương trình khám phá văn hóa vùng miền Việt Nam qua lăng kính hàng xóm - những người nổi tiếng cùng sống và làm việc như dân địa phương.

Khi được hỏi về so sánh sự tương đồng với Gia đình haha, Hương Giang khẳng định sẽ rất vui nếu có nhiều người trẻ quan tâm tôn vinh văn hóa Việt.

"Cả hai chương trình vẫn chưa đủ bởi Việt Nam có quá nhiều nơi tuyệt đẹp, nhiều con người và tình cảm đáng được lan tỏa", cô chia sẻ. Ngoài ra, cô cho biết dàn cast là những người khá bận rộn nhưng thu xếp thời gian cùng tham gia chương trình. Cô ý thức được việc sắp thi Miss Universe nên cân đối để có thể làm chuẩn bị chỉn chu các công việc.

Chi Pu là thành viên cuối cùng tham gia. Sau 2 năm hoạt động tại Trung Quốc, năm nay cô dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trong nước. Khi Hương Giang và Ninh Dương mời tham gia, Chi Pu nói không từ chối vì đây là cơ hội kể về vẻ đẹp Việt Nam và giúp fan quốc tế hiểu, yêu Việt Nam hơn. Cú bắt tay hợp tác giữa Hương Giang và Chi Pu có ''1-0-2'' lần này hy vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt.

Dàn nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia "Hàng xóm mới - Hello neighbors".

Sau gần 1 tháng vắng bóng vì ồn ào hủy fan meeting, Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) xuất hiện cùng nhau. Cặp đôi tiết lộ trước khi tham gia chương trình, họ không thường xuyên tương tác.

Ninh Dương nhấn mạnh những gì diễn ra trong chương trình đều hoàn toàn thực, không theo kịch bản. Họ đồng hành đủ lâu để hiểu đối phương trong mọi tình huống và chương trình là cơ hội kết nối với những thành viên khác thay vì chỉ tập trung vào nội dung riêng.

Nguyễn Tùng Dương, Hương Giang và Chi Pu bắt tay nhau cùng sản xuất chương trình.

Điểm nhấn thú vị là sự xuất hiện của chị Phiến (Khuyến Dương). Dù là người duy nhất đến từ miền Nam trong cast có 6 người miền Bắc, chị Phiến được mô tả rất hòa hợp với mọi người. An Trương chia sẻ tính cách thực của chị Phiến hoàn toàn khác hình ảnh trên mạng - một người đầy tình cảm, quan tâm và chăm sóc mọi người.

Tại họp báo, Hương Giang đại diện thông báo dàn cast ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân Thái Nguyên vừa chịu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trailer của "Hàng xóm mới":