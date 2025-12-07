XEM VIDEO:

Theo anh Nguyễn Văn B, cư dân một chung cư ở phường Đại Mỗ, khoảng 18h30 ngày 7/12, nhiều người đang sinh hoạt tại sân thì phát hiện hai người đàn ông lạ mặt đi xe máy liên tục chạy vòng quanh và quan sát một chiếc xe máy trong khu vực, khiến cư dân chú ý.

Ít phút sau, một trong hai người tiến lại gần chiếc xe, có dấu hiệu tìm cách bẻ khóa. Nhận thấy bất thường, cư dân cùng lực lượng bảo vệ lập tức truy đuổi. Bị phát hiện, người đàn ông làm nhiệm vụ cảnh giới tăng ga bỏ chạy, để lại đồng bọn phía sau.

Nghi phạm trộm cắp tài sản bị người dân khống chế. Ảnh: Cắt từ clip.

Người đàn ông còn lại tìm cách bỏ chạy nhưng bất thành, sau đó quay lại xịt hơi cay vào mặt một cư dân để cản trở việc truy bắt. Hành động này khiến nhóm truy đuổi càng quyết liệt hơn, quyết tâm không để nghi phạm thoát khỏi khu vực.

Anh Nguyễn Văn B cho biết nhiều cư dân bức xúc khi nghi phạm dùng hơi cay tấn công người truy đuổi. Nhờ sự phối hợp giữa cư dân và lực lượng bảo vệ, người này nhanh chóng bị khống chế và bàn giao cho công an.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến, đồng thời truy tìm người còn lại đã bỏ trốn.