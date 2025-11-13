Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Hoàng (29 tuổi) và Đào Văn Quý (32 tuổi, cùng trú ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao, TPHCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Dương Văn Hoàng và Đào Văn Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Bình

Trước đó, ông N.T.Đ. trú ấp Phú Giao, xã Ngãi Giao đến Công an xã Ngãi Giao trình báo bị kẻ gian bẻ rào lưới, đột nhập vào vườn nhà bắt trộm 30 con gà và phá hỏng camera an ninh.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Đào Văn Quý (tên thường gọi là Đẹc) và Dương Văn Hoàng (tên thường gọi Mon) là nghi phạm gây án nên tiến hành truy tìm, triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận khoảng 2h ngày 5/7, trong lúc chuẩn bị nhậu mà không có mồi nên rủ nhau đi bộ đến nhà ông Đ. để trộm gà. Sau khi vào vườn, hai người dùng gậy chọc gà từ trên cây xuống đất rồi bỏ vào bao tải mang về nhà. Phát hiện có camera, Hoàng còn đập phá để tránh bị phát hiện. Toàn bộ số gà bắt được, Hoàng mang nhốt phía sau nhà và làm thịt 1 con để nhậu.

Theo Công an xã Ngãi Giao, Quý và Hoàng đều là đối tượng nghiện ma túy. Trước khi bị bắt tạm giam, cả hai được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6, TPHCM.