Chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) gồm có 4 toà nhà với gần 1000 hộ dân sinh sống bị ngập nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Trong đó, tòa nhà nơi bà Bùi Mai (52 tuổi) sinh sống ngập nặng hơn cả do địa hình thấp.

Chung cư Ecohome ngập sâu do cơn bão số 10

Bà Mai chia sẻ với PV VietNamNet, tình trạng ngập xuất hiện từ tối 29/9, chiều 1/10 nước rút dần. Nước ngập hết sảnh tầng 1, tràn vào thang máy. Nơi ngập sâu nhất lên tới 1m, chỗ nông cũng khoảng 60-70cm.

“Riêng phần cổng rào, chỗ gần trường học ngập sâu nhất, lên đến 1,4m”, bà Mai nói.

Từ trưa 30/9, toàn bộ khu chung cư mất điện, mất nước, khiến đời sống cư dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo bà Mai, nhờ rút kinh nghiệm từ trận ngập hồi tháng 8/2025, người dân đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về lương thực và các vật dụng thiết yếu, nên sinh hoạt trong 2 ngày ngập lụt bớt chật vật hơn.

“Chúng tôi đã khuyến cáo toàn thể cư dân tích trữ thực phẩm, nước sạch, chuẩn bị bếp ga mini, bếp cồn, đèn pin, nến... để chủ động ứng phó trong những ngày ngập lụt, mất điện, mất nước.

Tuy vậy, cuộc sống của những gia đình có người già, trẻ nhỏ vẫn rất khó khăn. Họ không sơ tán được mà ở lại thì phải chịu cảnh ăn cơm trong bóng tối, leo bộ cầu thang cả chục tầng khi có việc cần...”, bà Mai chia sẻ.

Cư dân cùng nhau kè cát để hạn chế nước tràn vào sảnh chung cư

Điều khiến bà Mai cảm thấy ấm lòng nhất, từ trận ngập trước cho đến lần này, chính là tinh thần đoàn kết, đùm bọc của cư dân trong tòa nhà.

Ngay khi có thông báo về cơn bão số 10, mọi người đã cùng nhau kè bao cát quanh sảnh tầng 1 để bảo vệ thang máy. Khi nước bắt đầu tràn vào, cư dân lại thay phiên nhau tát nước ra ngoài, chung tay giữ gìn tài sản chung.

“Khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi hàng chục cư dân cùng nhau dắt, khiêng từng chiếc xe máy từ sảnh tầng 1 lên tầng lửng để tránh ngập. Cảnh tượng đó thực sự khiến tôi xúc động”, bà Mai kể.

Cư dân chung tay khắc phục tình hình sau trận ngập

Chiều 1/10, khi nước có dấu hiệu rút dần, cư dân tập trung toàn lực lượng để rửa dọn, trả lại không gian sạch đẹp cho tòa nhà.

“Suốt 7 tiếng đồng hồ từ 13h đến 20h, hàng trăm cư dân thay phiên nhau dọn rửa. Ai ở nhà thì dọn trước, ai đi làm thì về dọn sau, từ người già đến trẻ nhỏ đều chung tay dọn dẹp.

Nhà nào có chổi mang chổi, nhà nào có xô mang xô. Người thì tát nước từ trong hộc thang máy ra, người thì quét dọn quanh sảnh. Chúng tôi dọn theo con nước, nước rút đến đâu, dọn bùn ra đến đó rồi dùng vòi nước xịt sạch sẽ”, bà Mai nói.

Từ người già đến trẻ nhỏ chung tay dọn dẹp chung cư sau ngập lụt

Bà Mai cho biết, buổi chiều hôm đó cư dân tòa nhà ai nấy đều tất bật. Đội kỹ thuật khẩn trương khôi phục thang máy, sửa chữa để cấp điện trở lại, còn cư dân thì đồng lòng dọn dẹp, làm sạch toàn bộ không gian sinh hoạt chung.

“Khuya 1/10, tôi mới trở về nhà tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Thấy cư dân tòa nhà đoàn kết, biết vì tập thể, tôi thấy ấm lòng, dù mệt nhưng vui”, bà Mai nói.

Tình đoàn kết của cư dân khiến bà Mai ấm lòng

Sáng 2/10, nhịp sống của cư dân đã dần trở lại bình thường. Tuy vậy, sau trận ngập này, bà Mai càng thêm trăn trở về việc cần có một hệ thống thoát nước hiệu quả hơn để giúp Ecohome tránh cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Ảnh và video: NVCC