Hình ảnh ghi nhận tại phố Triều Khúc trưa 1/10

Trưa 1/10, dù trời đã hửng nắng, tạnh mưa, phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập nghiêm trọng, nước ngang bắp chân, tràn vào nhiều nhà dân. Khu vực này thường xuyên ngập sâu mỗi khi Hà Nội có mưa lớn, nên được nhiều người gọi là "vịnh Triều Khúc".

Nước bắt đầu dâng nhanh từ trưa ngày 30/9 và đạt đỉnh điểm vào tối cùng ngày. Tới sáng 1/10, lượng nước rút bớt nhưng không đáng kể. Nhiều gia đình phải sử dụng máy bơm để đẩy nước ra ngoài. Những nhà ngập nghiêm trọng hơn thì đóng kín cửa, ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn và di chuyển lên tầng cao sinh hoạt.

Nước tràn vào một hộ dân trong ngõ 111, phố Triều Khúc. Cùng với ngõ 68, đây là hai khu vực ngập sâu nhất ở Triều Khúc. Tuy nhiên, tới sáng 1/10, nước tại ngõ 68 đã rút, còn tại ngõ 111, người dân vẫn đang "vật lộn" dọn dẹp, di chuyển khó khăn, sinh hoạt bất tiện.

Một người đàn ông nước ngoài thuê nhà tại phố Triều Khúc xắn quần lên cao, xách giày để lội qua vùng ngập. Tuy trời đã ngừng mưa nhưng việc di chuyển không mấy dễ dàng vì trên đường có rất nhiều "ổ gà", rác thải.

Bà Oanh, một người dân ở ngõ 111, phố Triều Khúc vất vả di chuyển đi làm, đi chợ. Bà treo những túi rau củ lên cổ để tránh dính nước bẩn.

Vài năm gần đây, tình trạng ngập lụt sau mưa ngày càng nghiêm trọng, nhiều gia đình sửa chữa, nâng nền nhà, đầu tư lắp đặt những tấm chắn kiên cố trước cửa. Thế nhưng, sau gần 1 ngày nước dâng cao, rút chậm, nước vẫn rò rỉ vào bên trong.

Nước ngập hết sảnh trước nhà, tràn vào phòng khách của cơ sở kinh doanh karaoke nhưng ông Vinh (chủ nhà) cho biết, "cảnh này quá quen rồi, không có gì bất ngờ". Ông cùng nhân viên kê chiếc sofa lên cao và ngắt điện tầng 1 để đảm bảo an toàn. "Tối qua tôi soi đèn pin để ăn cơm rồi chụp ảnh gửi cho các con. Tôi đùa bảo, cảnh này như hồi bao cấp, thiếu điện, thiếu nước. Mấy chú cháu ăn uống đơn giản nhưng vẫn vui vẻ. Sáng nay, tôi pha cà phê, nhẩn nha uống và trông nhà. Đợi nước rút thì tôi dọn dẹp sau, lo lắng cũng không thay đổi được gì", ông Vinh nói.

Tối 30/9, nước ngập tới gần sát ổ điện tầng 1 của nhà ông Vinh. Tới sáng 1/10, nước rút ra đáng kể, chỉ còn ngập hơn 10cm.

Một người đàn ông ở ngõ 111, phố Triều Khúc làm chiếc bè nổi từ các thùng nhựa, tấm kính và chiếc ghế nhỏ. Thấy trời quang mây tạnh, ông đẩy cháu gái đi dạo. Hai ông cháu vui vẻ nói chuyện, chào hỏi hàng xóm. "Trẻ con không biết ngập lụt khổ thế nào đâu nên cứ để chúng tận hưởng niềm vui riêng", ông nói.

Hàng xóm cũng thích thú khi thấy hai ông cháu đi dạo theo cách đặc biệt