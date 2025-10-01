Xem video:

"Chắc không ai tin nổi, tôi sống giữa Hà Nội mà khốn khổ thế này. Đây là lần thứ 12 trong năm nay nhà tôi bị nước tràn vào. Lúc nhẹ nhất là nước ngập khoảng 15cm còn lần này là nặng nhất, có thời điểm cao gần 1m.

Sáng 1/10, ở nhiều khu vực của Hà Nội, mưa đã tạnh nhưng nước vẫn sâu 60-70cm. Nhiều nơi nước dâng cao tương đương mưa lụt lịch sử năm 2008. Thật sự ám ảnh!”, ông Vũ Tiến Dũng (ngõ 111, phố Triều Khúc) chia sẻ.

Ông Dũng cầm chiếc thước, trực tiếp đo mực nước để PV VietNamNet thấy rõ tình trạng ngập. Ông cho biết, ngôi nhà xây dựng từ năm 1995, đã trải qua 4 lần sửa chữa nâng cao nền nhưng vẫn sống chung với cảnh ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn.

"Nhà tôi cũ, xuống cấp rồi nên chắc là nhà ngập nặng nhất của ngõ. Còn con ngõ này thì ngập nặng nhất nhì Triều Khúc", ông thở dài.

Nước ngập sâu vào nhà ông Dũng sáng 1/10. Ảnh: Huy Nguyễn

Từ 13h chiều 30/9, mưa đổ xuống dồn dập, nước bắt đầu dâng nhanh. Ông Dũng vội vã kê các thiết bị điện và hàng hóa lên cao.

"Những đồ nặng như máy giặt, tủ lạnh, tôi không kịp bê lên nên chắc chắn hỏng. Tôi còn suýt bị điện giật khi nước ngập vào chiếc quạt trên nền nhà. Tôi vội cắt cầu dao tầng 1 để tránh rò rỉ điện, chứ sơ sảy là nguy hiểm cho con cháu", ông Dũng kể.

Chiều muộn 30/9, con của ông Dũng phải gửi xe máy ở xa rồi lội nước về nhà. Ông làm một cái bè tạm để cùng con trai lội nước đi đón cháu.

"Nước ngập tới ngang bụng người lớn, trẻ con không thể lội nổi. Cả xóm đảo lộn cuộc sống. Đêm qua tôi ngủ không ngon vì lo lắng mưa tiếp, nước dâng cao hơn", ông nói.

Chiếc bè tự chế của ông Dũng để đi đón cháu trong ngày mưa ngập lụt. Ảnh: Huy Nguyễn

Ông Dũng vẫn mở hàng để bán nốt các loại rau, củ, quả nhập về hôm qua. Ảnh: Huy Nguyễn

Sáng nay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thúy Châm (ngõ 111, phố Triều Khúc) và con dâu vất vả dọn dẹp tầng 1 sau nửa ngày ngập sâu.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2007. Năm 2008, Hà Nội có trận ngập lịch sử nhưng nhà bà Châm cũng chỉ bị ngập sâu ở sân, nước không tràn vào nhà.

"Thế mà năm nay, nước tràn vào hết tầng 1, ngập từ phòng khách tới bếp rồi phòng ngủ. 22h đêm qua, nước phải cao hơn sàn nhà 20-30cm, mùi hôi khó chịu lắm", bà Châm kể.

Nước ngập hết sân, tới sát mép nền phòng khách của gia đình bà Châm. Ảnh: Huy Nguyễn

Đêm qua trời ngừng mưa, nước rút bớt, còn mấp mé sàn tầng 1 nhà bà Châm. Nhưng mấy tiếng buổi sáng, nước chỉ rút thêm được 2-3cm. "Tôi lo nếu thêm trận mưa nữa là nước lại tràn vào nhà", bà nói.

Nước tràn cả vào phòng ngủ của gia đình. Ảnh: Huy Nguyễn

Bà Nguyễn Thị Oanh, cũng là cư dân trong ngõ, gọi đây là trận lụt khiến bà “ám ảnh như trở lại năm 2008”.

Hồi đó, gia đình bà còn chưa xây nhà. Nước dâng cao, hai vợ chồng bế con sang nhà người thân. Cả đêm, vợ chồng ngồi trên giường nơm nớp lo sợ vì nước mấp mé thành giường.

"Bây giờ nhà tôi xây cao nên nước không ngập vào nhà nhưng việc đi lại, sinh hoạt cũng bị đảo lộn. Tôi có 5 phòng trọ cho thuê. Sáng nay, các cháu phải nghỉ học, nghỉ làm hết vì chẳng ra được đầu ngõ. Cứ thế này chắc họ chuyển đi hết, còn ai dám thuê nữa", bà nói.

Bà Oanh vượt quãng đường ngập hàng trăm mét để đi làm, đi chợ. Ảnh: Huy Nguyễn

Những người dân trong con ngõ cho biết, cứ có mưa lớn, nước đều dâng nhanh, thoát chậm, khiến việc đi lại của họ khó khăn, vất vả, việc kinh doanh ảnh hưởng lớn.

"Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi dự kiến phản ánh tới chính quyền địa phương, thành phố để có phương án khắc phục. Cứ ở thế này, khổ quá", bà Oanh nói thêm.

Nước ngập sâu trong ngõ và thoát rất chậm. Ảnh: Huy Nguyễn

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 1/10, Hà Nội vẫn còn 25 điểm bị ngập úng. Khu Triều Khúc ghi nhận ngập từ ngõ 97 tới Ao Đình. Dự báo, ngày hôm nay, Hà Nội vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm dần.