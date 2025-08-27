Anh Mai Thái Việt, cư dân Ecohome 1, lo lắng chia sẻ: “Hai ngày nay khu vực đã bị ngập, chúng tôi gần như không còn cách nào để xoay xở. Do địa hình trũng, nước mưa dâng lên rất nhanh. Nếu không thoát nước kịp thời từ đầu, thì càng mưa lại càng khó xử lý. Đây là lần ngập sâu nhất từ trước đến nay".

Tình trạng nước tràn vào tầng 1 và hầm để xe đã buộc nhiều gia đình phải di tản. Xe cộ ngập sâu, hư hỏng nặng.

Nước ngập khắp nơi và tràn cả vào hầm xe, nên nhiều phương tiện chuyển lên tầng 2 ở chung cư Ecohome 1. Ảnh chụp lúc 12h ngày 27/8.

Anh Việt ngậm ngùi: “Chung cư thu nhập thấp, cư dân phải gửi xe xung quanh, giờ tất cả đều chìm trong nước. Gia đình tôi cùng nhiều người khác không thể đi lại”.

Chung cư Ecohome 1 bị ngập, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh chụp 12h ngày 27/8.

Chung hoàn cảnh, anh Nguyễn Thế Mạnh bức xúc: “Ecohome cứ mưa là ngập. Đây vốn là điểm trũng, nước từ khắp nơi dồn về. Cuộc sống hàng ngày chỉ còn trông vào sự hỗ trợ của người thân và chính quyền.

Chúng tôi mong sớm có giải pháp thoát nước đồng bộ, đặc biệt để bảo đảm an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Đông Ngạc – nơi cũng đang bị ngập nặng”.

Ở khu chung cư Ecohome 3 nước ngập sâu hơn 1m. Ảnh chụp 9h ngày 26/8.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Hách – Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết: “Những khu chung cư ngập sâu đã bị mất điện, nước. Chính quyền khẩn trương hỗ trợ cư dân nước sinh hoạt, thức ăn hằng ngày.

Sau khi nước rút, điện và nước sẽ được cấp lại. Đồng thời, chúng tôi phối hợp cùng các lực lượng khử khuẩn, bảo đảm môi trường an toàn".

Cư dân đang nhận nước sạch, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày từ chính quyền địa phương. Ảnh chụp 12h ngày 27/8.

Ông Hách cho biết thêm, bản thân đã trực tiếp có mặt tại Ecohome 1 và Ecohome 3 để kiểm tra và chỉ đạo ứng cứu. “Tại Ecohome 1, nước tràn vào hầm để xe và khu chứa rác, gây mất vệ sinh nghiêm trọng.

Chính quyền đang gấp rút xử lý để sớm trả lại môi trường sạch sẽ. Ở Ecohome 3, tình hình khả quan hơn, cư dân và lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn nước, hầm xe vẫn an toàn”.

Rác bủa vây khu chung cư Ecohome 3. Ảnh chụp 9h ngày 26/8.

Ngập lụt trở thành “ác mộng” lặp đi lặp lại nhiều năm tại khu vực này. Cư dân Ecohome bày tỏ, chỉ khi có hệ thống thoát nước đồng bộ và lâu dài, tình trạng mới được khắc phục triệt để.

Hơn lúc nào hết, người dân mong chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng sớm triển khai giải pháp căn cơ, để hàng nghìn hộ dân ở Đông Ngạc được ổn định cuộc sống, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão vẫn còn tiếp diễn.