Sau hơn một thập kỷ nhận nhà, cư dân Vinhomes Riverside (Hà Nội) có thêm bệnh viện đa khoa quốc tế ngay trong khu đô thị, cùng gói khám tổng quát cao cấp trị giá 30 triệu đồng dành tặng người cao tuổi.

Từ sự trải nghiệm thăm khám đến sự an tâm ngay gần nhà

Đưa mẹ đến Vinmec Riverside khám sức khỏe tổng quát theo chương trình ưu đãi miễn phí của Vinhomes, chị Trần Minh Hiếu, cư dân Vinhomes Riverside ấn tượng ngay từ không gian sảnh đón. Bệnh viện rộng rãi, sạch sẽ, phòng ốc khang trang, hệ thống máy móc hiện đại được đầu tư đồng bộ. Sự chuyên nghiệp và tận tâm thể hiện rõ trong từng khâu phục vụ.

“Tôi thấy cơ sở vật chất và mức độ đầu tư ở đây phải xứng tầm 6 sao. Các bạn nhân viên và đội ngũ y bác sĩ đều niềm nở, ân cần. Người già đến khám đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm”, chị Hiếu chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên y tế tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng mẹ con chị Hiếu trong suốt quá trình thăm khám. (Ảnh: Vinmec)

Cũng vừa hoàn thành buổi khám tổng quát miễn phí cho cư dân cao tuổi, ông Nguyễn Ngọc Dương rất hài lòng với quy trình thăm khám tại bệnh viện. Từ răng hàm mặt, mắt, tim mạch đến các xét nghiệm máu, nước tiểu, ông được kiểm tra qua nhiều chuyên khoa với quy trình bài bản.

“Bác sĩ và điều dưỡng đều rất tận tình, chu đáo. Với người cao tuổi, được khám kỹ lưỡng ngay gần nhà, không phải đi xa hay chen chúc chờ đợi là điều rất đáng quý”, ông Dương nói.

Vinmec Riverside nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của cộng đồng cư dân ngay từ những ngày đầu vận hành, một phần nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc của đội ngũ y bác sĩ cùng hệ thống trang thiết bị với quy mô hiếm thấy.

Tọa lạc trên địa bàn phường Phúc Lợi, Vinmec Riverside gồm 5 tầng nổi, 25 phòng khám và 30 giường bệnh nội trú, đáp ứng công suất 150.000 lượt khám mỗi năm.

Cơ sở vận hành theo mô hình “Chăm sóc gần nhà, kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống”, kết hợp đội ngũ y bác sĩ thường trực với khả năng hội chẩn đa chuyên khoa và huy động chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện trong hệ thống Vinmec khi cần thiết.

Đáng chú ý, bệnh viện được đầu tư hệ thống thiết bị y tế thế hệ mới, phục vụ công tác chẩn đoán, phát hiện và xử lý bệnh ngay từ sớm. Trong đó, có máy cộng hưởng từ, máy CT đếm photon - công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến hỗ trợ phát hiện những tổn thương rất nhỏ; hệ thống DSA phục vụ can thiệp tim mạch và phòng mổ Hybrid cho các ca phẫu thuật phức tạp.

Với cư dân, những đầu tư này mang ý nghĩa thiết thực, từ kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý tim mạch, khối u đến xử lý những tình huống cần can thiệp chuyên sâu, tất cả đều có thể tiếp cận ngay tại khu đô thị. Bệnh viện đồng thời bố trí hệ thống cấp cứu hoạt động 24/7, khu hồi sức và các phòng lưu viện có khả năng chuyển đổi thành phòng hồi sức tích cực khi cần, mang đến cho cư dân sự hỗ trợ kịp thời trong những tình huống khẩn cấp.

Hệ thống trang thiết bị thế hệ mới của Vinmec Riverside giúp tầm soát chuyên sâu, phát hiện sớm các tổn thương siêu nhỏ với độ chính xác cao. (Ảnh: Vinmec)

Gói khám gần 30 triệu đồng dành tặng cư dân cao tuổi

Nhân dịp khai trương bệnh viện, Vinhomes và Vinmec triển khai chương trình tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp miễn phí cho toàn bộ cư dân từ 75 tuổi trở lên, áp dụng đến ngày 28/1/2027.

Với giá trị gần 30 triệu đồng, gói khám bao gồm nhiều hạng mục kiểm tra, tầm soát quan trọng, như đánh giá chức năng nhận thức, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm tim, Doppler mạch máu não, chụp CT phổi liều thấp, đo mật độ xương DEXA và các xét nghiệm chỉ dấu ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa, gan mật, tụy, tiền liệt tuyến ở nam giới và tuyến vú ở nữ giới.

Đây đều là những kiểm tra có ý nghĩa trong việc theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi.

“Bố mẹ tôi tuổi đã cao nhưng lại ngại tốn kém nên nhiều khi có vấn đề sức khỏe cũng chần chừ chưa đi khám. Gói khám toàn diện lần này là món quà rất thiết thực. Con cái yên tâm hơn, còn các cụ cũng phấn khởi. Tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc chu đáo mà Vinhomes dành cho các cư dân”, chị Hiếu chia sẻ.

Cư dân sinh trước hoặc trong năm 1951 tại Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony được tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp trị giá gần 30 triệu đồng. (Ảnh: Vinmec)

Còn với ông Dương, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở khả năng giúp người cao tuổi kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, nhận diện sớm những bất thường để chủ động phòng ngừa và điều trị. Theo ông, đây không đơn thuần là một ưu đãi về chi phí mà còn là sự quan tâm thiết thực đến chất lượng sống của cư dân.

Song song với đó, cư dân Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony còn được giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh đến hết ngày 30/4/2027 (không bao gồm tiền thuốc). Dự kiến từ tháng 1/2027, dịch vụ thăm khám tại nhà cũng sẽ được triển khai, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ nhỏ cũng như bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật.

(Nguồn: Vinhomes)