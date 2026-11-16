Phó Thủ tướng thông tin tới đây Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện.

Sáng 16/11, theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, già hóa dân số là một xu thế tất yếu đang diễn ra rất nhanh ở Việt Nam, đặt ra những thách thức đối với cơ cấu lao động, tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời mở ra một cơ hội mới, cơ hội lớn cho phát triển từ nhu cầu, tiềm năng và nguồn lực rất to lớn của người cao tuổi Việt Nam.

Người cao tuổi là nguồn lực quý báu của quốc gia, có trí tuệ, kinh nghiệm, bề dày vốn sống và có khả năng tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước trong chặng đường tới.

Phó Thủ tướng: Thành công của kinh tế bạc là cải thiện thực chất về sức khỏe, chất lượng sống, hạnh phúc và an vui, khả năng tự chủ và sự đóng góp của người cao tuổi. Ảnh: Chính phủ

Phó Thủ tướng cho rằng kinh tế bạc là hệ sinh thái kinh tế - xã hội có tính liên ngành, hình thành từ nhu cầu và khả năng tiêu dùng, tích lũy và nguồn lực đóng góp của người cao tuổi, gắn với các lĩnh vực y tế, nhà ở, tài chính, bảo hiểm, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và thị trường lao động.

Theo Phó Thủ tướng phải gắn hài hòa mục tiêu an sinh xã hội với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phù hợp với bản sắc, truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, đó là kính lão và trọng thọ.

"Chúng ta bảo đảm khẳng định phẩm giá và tính tự chủ của người cao tuổi là rất quan trọng và cần thiết", Phó Thủ tướng khẳng định.

Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về người cao tuổi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật về lao động, đầu tư, đất đai, nhà ở và các lĩnh vực có liên quan.

Trên cơ sở nguyên tắc khung, Chính phủ sẽ thể chế những vấn đề có liên quan đến kinh tế bạc và tháo gỡ những bất cập chồng chéo để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới của hệ sinh thái kinh tế bạc.

Phó Thủ tướng gợi mở cần tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng phát triển và có sức lan tỏa cao: Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, hạ tầng thân thiện, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi; phát triển mô hình chăm sóc liên tục, kết nối cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão, gia đình và cộng đồng...

Phó Thủ tướng: 5 địa phương "làm điểm" để xây mô hình kinh tế bạc

Tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự Luật Người cao tuổi sửa đổi một cách toàn diện hơn; khẩn trương để quý 2/2028 sẽ ban hành luật sửa đổi toàn diện, bao trùm, liên thông, kết nối, đồng bộ và đảm bảo theo vòng đời.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương tập trung tham mưu xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Đây là một vấn đề rất lớn, nếu không có một lực lượng điều dưỡng viên để chăm sóc người cao tuổi trong hệ thống dịch vụ cũng như trong các cơ sở dưỡng lão thì thực sự đây là sự thiếu hụt và không đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị phải xây dựng một đề án riêng và phải làm khẩn trương, đồng bộ sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện đề án; tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng thông tin tới đây, Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Cùng với đó là sửa đổi Bộ luật Lao động thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi và chủ trì rà soát chương trình tổng thể về cải cách hành chính, tiếp tục tham mưu tăng cường phân cấp, phân quyền trong hệ thống hành chính nhà nước cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TPHCM và An Giang làm điểm xây dựng và tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn; tổ chức đánh giá tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, từ đó tiếp tục nhân rộng trên toàn quốc đối với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.