Bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1983) nguyên là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại DKD.

Theo hồ sơ, tháng 4/2022, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. có nhu cầu mua căn hộ tại dự án khu đô thị ở Hưng Yên.

Qua giới thiệu, ông H. gặp Định để nhờ mua 2 căn hộ của dự án nêu trên.

Định khẳng định có khả năng mua được nhà do là giám đốc doanh nghiệp đang đầu tư vào nhiều dự án lớn.

Bị cáo giới thiệu công ty đang đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Thế giới Hoàng Gia và Khu giãn dân Trùng Quán.

Do tin tưởng và biết Định có quan hệ tình cảm với em gái ông H. nên bị hại đã chuyển tổng cộng 78 tỷ đồng cho Định để đầu tư.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cơ quan điều tra xác định Công ty DKD không ký hợp đồng hay được ủy quyền bán căn hộ tại các dự án nêu trên.

Sau khi nhận tiền, Định dùng tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến.

Giữa năm 2023, bị hại phát hiện sự việc và đòi tiền nhưng Định bỏ trốn. Ngày 19/8/2024, đối tượng Định bị bắt giữ.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Bình Định mức án tù chung thân.

Về dân sự, bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền 78 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Đối với khoản tiền 26,6 tỷ đồng khác giữa hai bên, cơ quan tố tụng xác định là giao dịch dân sự nên không xem xét trong vụ án này.