Ở tuổi 100, cụ Vương Nghiên, trú Đà Nẵng vẫn tự chăm sóc bản thân, duy trì thói quen tập thể dục, đạp xe mỗi ngày và ăn uống giản dị. Cụ cho rằng, vận động thường xuyên, ăn uống vừa phải là bí quyết giúp mình sống khỏe qua năm tháng.

Ở tuổi 100, cụ Vương Nghiên (trú tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) vẫn duy trì nếp sinh hoạt giản dị, tự chăm sóc bản thân và giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Gia đình cụ Nghiên là gia đình có công với cách mạng, hiện thờ hai liệt sĩ. Bản thân cụ từng tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tù đày. Tròn 100 tuổi, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nói chuyện lưu loát và vận động tốt.

Với cụ, vận động thường xuyên, ăn uống vừa phải và duy trì những thói quen quen thuộc mỗi ngày là điều quan trọng trong cuộc sống.

Mỗi ngày, cụ Nghiên thường thức dậy từ 5h sáng để tập thể dục. Sau vài động tác nhẹ nhàng, cụ lấy chiếc xe đạp quen thuộc, thong thả đi ăn sáng rồi dạo quanh khu dân cư, tìm những người bạn để trò chuyện.

Cụ Nghiên duy trì thói quen đạp xe mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn tự đi lại, làm những việc cá nhân và duy trì thói quen vận động đã gắn bó nhiều năm. Chiếc xe đạp không chỉ giúp cụ đi lại mà còn là người bạn thân thiết, giúp cụ giữ nhịp sống năng động và có thêm niềm vui mỗi ngày.

“Đi quanh xóm, gặp ai thì nói chuyện. Mấy người bằng tuổi giờ ít lắm rồi, nên tôi chủ yếu làm bạn với những cụ 60-70 tuổi thôi”, cụ Nghiên vui vẻ kể.

Ngoài những buổi sáng đi ăn và trò chuyện với hàng xóm, khi có việc cần ra ngoài, cụ vẫn đạp xe. Có lúc cụ đi nhận tiền chính sách, có khi chỉ đơn giản là dạo quanh khu dân cư cho khuây khỏa. Cẩn thận hơn, mỗi lần ra đường, cụ thường mang theo một cây gậy để phòng thân.

Trở về nhà, cụ nghỉ ngơi, xem tivi rồi tự nấu cơm. Dù có 9 người con, cuộc sống của các con đều ổn định, cụ vẫn muốn tự làm những việc mình còn có thể, không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Không chỉ duy trì nếp sống điều độ, cụ Nghiên còn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở

Theo bà Đinh Thị Hòa (61 tuổi, con dâu cụ Nghiên), sinh hoạt hằng ngày của cha khá đơn giản, đặc biệt là chuyện ăn uống.

Cụ không thích ăn rau, không ăn thịt bò, chủ yếu ăn thịt heo và đặc biệt thích thịt ba chỉ. Mỗi bữa, cụ chỉ ăn khoảng một chén cơm. Buổi sáng, cụ thường ăn bánh mì mềm, bún và uống sữa.

Khi được hỏi làm thế nào để sống khỏe mạnh ở tuổi 100, cụ Nghiên nhắc đến việc duy trì thói quen vận động và ăn uống vừa phải.

“Sáng nào cũng vậy, tôi tập thể dục xong lại đạp xe và ăn uống vừa phải. Cứ thế, ngày này qua ngày khác là khỏe thôi”, cụ chia sẻ.

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn muốn tự làm những việc mình còn có thể, không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu

Không chỉ duy trì nếp sống điều độ, cụ Nghiên còn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở. Gương mặt cụ luôn tươi tỉnh, giọng nói sang sảng, cách trò chuyện đôi lúc pha chút hóm hỉnh khiến người đối diện thích thú.

Mới đây, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc thọ cụ Nghiên. Nhắc lại cuộc gặp, cụ cho biết rất vui, xem đây là món quà đặc biệt ở tuổi 100.

Mới đây, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) đã đến thăm, chúc thọ cụ Nghiên. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có 500 cụ từ 100 tuổi trở lên, riêng phường Hòa Xuân có 23 cụ.

Thời gian qua, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; đồng thời thực hiện các chính sách dành cho người cao tuổi theo quy định của pháp luật và chủ trương của Trung ương.