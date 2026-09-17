Ngày 12/9, tại từ đường Khởi Phượng Trần ở thị trấn Đông Lý, quận Trừng Hải, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nhiều người rưng rưng xúc động chứng kiến 5 cụ ông ngoài 80 tuổi nắm chặt tay nhau. Cuộc gặp gỡ này đã khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài hơn 60 năm của ông Hoàng Bảo Châu.

Câu nói được nhớ suốt đời

Năm 1944, do chiến tranh và nạn đói, ông Châu cùng một người em trai còn rất nhỏ phải rời gia đình, lưu lạc tới những vùng quê khác nhau. Ông Châu được một cặp vợ chồng họ Hoàng ở thôn Đại Hồ, huyện Thượng Hàng nhận nuôi. Người em tới thôn Điền Tử, quận Vĩnh Định, được một gia đình họ Lâm cưu mang, đặt tên là Lâm Phật Dưỡng.

Hai đứa trẻ sống không quá xa nhau, mỗi người mang họ của cha mẹ nuôi, cứ thế trưởng thành mà không biết mình còn một người anh em ruột ở nơi khác.

Ông Châu nắm chặt tay những người anh em ruột thịt của mình sau hơn 60 năm tìm kiếm. Ảnh: fisen

Trước khi qua đời, cha mẹ nuôi đã cho ông Châu biết phần nào về nguồn gốc của mình. Trong ký ức của ông, có một câu được nhắc lại suốt nhiều năm: “Con là báu vật chúng ta nhận nuôi từ Triều Châu (Triều Sán) nên mới được đặt tên là Bảo Châu”. Đó cũng gần như là manh mối duy nhất ông có về gia đình ruột thịt.

Năm 1965, ông Châu bắt đầu tìm thân nhân. Hễ nghe tin có người từ vùng Triều Sán tới hoặc biết một gia đình từng ly tán trong chiến tranh, ông lại tìm cách dò hỏi. Ông nhiều lần trở về Triều Sán nhưng đều ra về tay trắng.

Một tình nguyện viên từng đồng hành với ông Châu cho biết, riêng khu vực này, hai người đã tìm đến 6-7 lần.

Tuổi ngày càng cao trong khi manh mối ít dần, có lúc ông Châu gần như muốn từ bỏ. Thế nhưng khao khát muốn biết mình sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai và còn người thân nào không vẫn thôi thúc ông tiếp tục.

Tìm thấy em trai

Bước ngoặt đầu tiên đến vào tháng 6/2025, một hội công ích và nhóm thiện nguyện chuyên tìm kiếm thân nhân tại Triều Sán hỗ trợ ông Châu lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Kết quả giúp ông tìm thấy người em ruột Lâm Phật Dưỡng, cũng là đứa trẻ thất lạc năm 1944. Ngày 13/7/2025, hai anh em gặp nhau tại thôn Đại Hồ sau hơn 80 năm.

Hai ông tiếp tục cung cấp mẫu ADN, nhờ các tổ chức thiện nguyện tại Phúc Kiến và Quảng Đông hỗ trợ. Ngày 29/7/2026, một nền tảng xét nghiệm gen khoanh vùng quê gốc của họ tại thị trấn Đông Lý, quận Trừng Hải.

Thông tin tìm thân nhân sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và kết nối với một gia đình họ Tiêu tại địa phương. Với sự hỗ trợ của một đơn vị công an, ông Tiêu Quán Tam được lấy mẫu máu để đối chiếu.

Nhiều người xúc động khi chứng kiến các cụ ông đã ngoài 80 tuổi tìm lại được nhau sau nhiều năm lưu lạc. Ảnh: fisen

Ngày 15/8, kết quả từ phòng xét nghiệm cho thấy ông Hoàng Bảo Châu, ông Lâm Phật Dưỡng và ông Tiêu Quán Tam là anh em cùng cha mẹ. Tại quê gốc, ngoài ông Tiêu Quán Tam còn 2 người anh em khác vẫn đang sống. Những đứa trẻ từng bị chiến tranh chia cắt cuối cùng đã có cơ hội đoàn tụ khi tuổi ngoài 80.

Trong lễ nhận thân ngày 12/9, cán bộ hỗ trợ xét nghiệm công bố kết quả ADN trước sự chứng kiến của gia đình, tình nguyện viên và người dân địa phương. Tiếng vỗ tay vang lên khi quan hệ huyết thống giữa các cụ ông được xác nhận.

Sau nghi thức tại từ đường, ông Châu và ông Dưỡng trở về nhà họ Tiêu làm lễ tổ tiên. Nhiều thế hệ của các gia đình cùng tập trung, quây quần bên bát chè viên ngọt, món ăn tượng trưng cho sự đoàn viên trong văn hóa địa phương.

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhà, được đoàn tụ với anh em. Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành”, ông Châu nói.

Sau hơn 60 năm dò hỏi và nhiều lần trở về tay trắng, lần này ông không còn là một người đi tìm quê hương. Ông dự định ở lại Triều Sán một thời gian, cùng những người thân vừa tìm thấy đi thăm nơi họ đã rời xa từ hơn 8 thập kỷ trước.