46 năm lạc gia đình

Năm 1977, cụ Phan Xuyến (SN 1938, hiện sống tại xã Đồng Kho, Lâm Đồng) dẫn theo 2 người vợ cùng đàn con thơ rời miền Trung vào tỉnh Bình Thuận cũ lập nghiệp. Thế nhưng cuộc sống giữa đất khách quê người của gia đình ông khốn khó, bị bệnh tật bủa vây.

Không thể chịu đựng thêm, ông cùng gia đình chuyển đến Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm ăn. Tại đây, tình cảm gia đình cụ Xuyến bắt đầu rạn nứt.

Suốt 46 năm qua, cụ Xuyến trông mong ngày được đoàn tụ cùng những người con thất lạc của mình. Ảnh: NCHCCCL

Người vợ cả của cụ, cụ bà Phạm Thị Doãn dẫn theo các con gồm: Phan Thị Lựu (con gái, 13 tuổi), Hiền (con trai 8 tuổi), Bẹp (con gái, 6 tuổi), Bái (con trai, 2 tuổi) và đứa con sắp sinh trong bụng đến tỉnh Đồng Nai, ở nhờ nhà em trai ruột.

Thấy gia đình em trai đông con cháu, lại phải nuôi bố mẹ già, cụ Doãn không muốn trở thành gánh nặng nên ôm con đi lang thang. Cụ bồng bế, dắt díu đàn con đi từ khu chợ này đến khu chợ khác cho đến khi lâm bệnh phải vào bệnh viện Biên Hòa, rồi bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

Mẹ bệnh, bà Phan Thị Lựu (SN 1966, con gái lớn của cụ Doãn) cùng em trai, ông Nguyễn Văn Hiền (sinh khoảng năm 1971), đi xin từng hạt cơm về nuôi mẹ khi đó đang tá túc gần một ngôi chùa. Năm 1980, trong một lần đi xin ăn, bà Lựu lạc mất em trai Nguyễn Văn Hiền.

Lạc mất em, bà Lựu trở về nhưng không dám nói với mẹ. Đêm đêm bà khóc thầm một mình rồi lặng lẽ đi tìm em nhưng không có tin tức. Được một thời gian ngắn, vì bạo bệnh, đói khổ, cụ Doãn qua đời.

Ông Hiền sau khi lạc chị nơi phố thị chỉ biết đứng khóc rồi đi lang thang trong vô định. Cuối cùng ông đến ngủ trong sạp trống ở chợ Bình Tiên (quận 6 cũ, TPHCM). Sáng hôm sau, ông được một người phụ nữ thường gọi là cô Năm đi bán chổi bắt gặp, hỏi thăm.

Khi biết cậu bé thất lạc gia đình, người này dẫn cậu đến đồn công an để hỗ trợ tìm người thân. Thế nhưng dù đã phát tin tìm người thân nhiều ngày, Hiền vẫn không được ai đến nhận. Chưa có con lại thương cậu bé bơ vơ, cô Năm nhận cậu về làm con nuôi.

Sau lần lạc chị, ông Hiền thất lạc gia đình suốt 46 năm. Ảnh: NCHCCCL

Ở quê nhà, biết tin vợ qua đời, con trai thất lạc, cụ Xuyến tức tốc đến TPHCM tìm kiếm. Cụ ông lang thang qua mọi ngả đường, hỏi thăm từng người về con trai nhưng không có kết quả.

Sau khoảng 1 tháng tìm con thất bại, cụ Xuyến đưa những người con còn lại về Ngãi Giao sống cùng người vợ thứ 2. Nhưng vì giận cha, ít lâu sau bà Lựu lại bế em Bái trốn lên TPHCM.

Tại đây bà vừa đi xin ăn, vừa tìm em Hiền đang thất lạc. Mấy lần, cụ Xuyến đến tìm, đón về nhưng rồi bà lại trốn đi.

Mãi cho đến khi lớn lên, biết ngại ngùng khi phải đi xin ăn và việc tìm kiếm em trai không có triển vọng, bà Lựu mới quay về sống với bố. Tại quê nhà, bà cùng cụ Xuyến cố gắng làm ăn, chăm sóc các em thành người rồi mới lập gia đình.

Khoảng 10 năm sau, khi đã giúp các con có rẫy, có nhà, cụ Xuyến lại dẫn theo một số người con trở về khu vực rừng Tánh Linh (Bình Thuận cũ) sinh sống đến bây giờ. Dù ở đâu, cụ vẫn nhớ thương, mong mỏi tìm lại người con trai thất lạc tên Hiền của mình.

Đoàn tụ

Trong khi đó, tại TPHCM, ông Hiền trải qua cuộc sống nhiều dông bão. Những năm đầu sống với mẹ nuôi, ông được yêu thương, chăm sóc tốt. Nhưng từ khi bà có gia đình, có con, ông Hiền nhiều lần bị bạo hành.

Trong một lần đạp xe chở chổi đi bán dạo thua lỗ, ông sợ mẹ nuôi mắng nên không trở về. Ông theo một người có nghề làm chổi lông gà về Bến Tre cũ sinh sống.

Tại đây ông học nghề và mưu sinh bằng công việc làm chổi lông gà. Ít năm sau, ông nghe tin mẹ nuôi qua đời nên không trở về TPHCM nữa mà ở lại Bến Tre lập nghiệp, lấy vợ sinh con.

Khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, ông Hiền mong mỏi tìm lại nguồn cội nên kết nối, viết thư nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly hỗ trợ. Sau nhiều thời gian tìm kiếm, xác minh các thông tin, chương trình đã tìm được gia đình cụ Xuyến cùng những người anh, chị, em của ông Hiền.

Ngày đoàn tụ, bà Lựu, ông Hiền ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc nức nở. Cụ Xuyến cũng xúc động, hạnh phúc đến nói không thành lời.

Cụ Xuyến quá xúc động khi được đoàn tụ với con trai sau 46 năm xa cách. Ảnh: NCHCCCL

Trong giây phút vỡ òa hạnh phúc, cảm xúc dâng trào, cụ ngẹn ngào khiến MC chương trình, người thân phải đỡ, liên tục động viên. Thấy bố còn khỏe mạnh, minh mẫn, ông Hiền không giấu được niềm vui, sà vào lòng bố, bật khóc nức nở.

Sau phần đoàn tụ đầy xúc động, bà Lựu cho biết, ngoài ông Hiền, gia đình còn thất lạc thêm một người thân. Đó là người em gái có tên thường gọi là Bẹp.

Bà Bẹp bị thất lạc từ lúc cụ Doãn đau bệnh, điều trị tại bệnh viện Biên Hòa đến nay chưa có tin tức. Bởi thời điểm ấy, biết mình khó lòng qua khỏi, cụ Doãn gửi bà Bẹp cho một người ở bệnh viện.

Người này sau đó đưa Bẹp về quê, giao cho gia đình ở Đồng Nai cũ làm con nuôi. Một thời gian, cụ Xuyến và bà Lựu đến tận nơi để nhận con về nhưng gia đình này đã chuyển đi mà không để lại bất kỳ tin tức gì.

Cụ Xuyến chỉ được những người xung quanh cho biết, họ đã chuyển đến tỉnh Đắk Lắk cũ. Từ đó đến bây giờ, gia đình cụ Xuyến vẫn không nhận được tin tức gì về người con gái tên Bẹp.

Vì vậy, thông qua chương trình, cụ Xuyến mong muốn tìm gặp, đoàn tụ cùng người con gái còn thất lạc của mình, tên thường gọi là Bẹp (SN 1973). Gia đình cụ Xuyến rất mong cộng đồng, bạn đọc hỗ trợ mình tìm kiếm thông tin con gái.

Độc giả ủng hộ Chương trình NCHCCCL thông qua báo VietNamNet vui lòng quét mã QR hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. (Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ NCHCCCL)