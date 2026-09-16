Bên trong công trình là hệ thống 3 lớp cửa nối tiếp nhau. Qua lớp cửa đầu tiên là lối đi uốn cong, chạy vòng theo hình vuông và men sát thân tháp. Mỗi lần mở thêm một cánh cửa, một không gian mới lại hiện ra cùng những đoạn hành lang quanh co, dẫn người bước sâu hơn vào bên trong. Điều khiến nhiều người khâm phục là phần lớn các pho tượng trong nhà tháp đều do chính tay cụ Huyên chế tác. Từ xi măng, cụ tự tạo hình, sau đó phối màu và hoàn thiện từng chi tiết như mắt, môi, y phục và phần đế tượng.