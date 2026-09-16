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Ngôi nhà tháp nằm trong khu vực thờ rộng khoảng 1.000 m², gồm mái che lối vào, tháp chính và hồ sen. Công trình được cụ Huyên xây dựng trong suốt 26 năm, xuất phát từ lòng tôn kính đối với các vị Phật, thần linh trong Phật giáo Nam tông Khmer.
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Cụ Huyên chia sẻ:"Tôi bắt đầu sưu tầm và chế tác tượng Phật từ những năm 2000. Đến khi tượng ngày một nhiều, tôi bắt đầu xây tháp và người thân đều ủng hộ. Nhà có 7 ha đất trồng lúa nên cũng có chút của ăn, của để. Con cái đã lớn, có việc làm ổn định. Tôi trích số tiền kiếm được để xây nhà tháp”.
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Sau gần 3 thập kỷ, ngôi nhà tháp bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Dù tuổi cao, cụ Huyên vẫn trực tiếp giám sát việc con cháu sửa chữa, thuê thợ sơn sửa, gia cố từng hạng mục theo đúng ý tưởng thiết kế của mình.
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Dẫn phóng viên đi tham quan không gian tháp, chị Sơn Thị Nha (49 tuổi), con dâu cụ Huyên, cho biết trước đây cụ gần như tự mình làm tất cả, từ nhà tháp cho đến căn nhà gia đình đang sinh sống. Ngoài công trình đặc biệt này, cụ Huyên còn sở hữu hàng trăm đầu sách liên quan đến Phật giáo được viết bằng tiếng Khmer. “Một tay cha tự làm hết. Mấy năm nay, do sức khỏe kém nên cha mới để con cháu cùng làm”, chị Nha chia sẻ.

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Bên trong công trình là hệ thống 3 lớp cửa nối tiếp nhau. Qua lớp cửa đầu tiên là lối đi uốn cong, chạy vòng theo hình vuông và men sát thân tháp. Mỗi lần mở thêm một cánh cửa, một không gian mới lại hiện ra cùng những đoạn hành lang quanh co, dẫn người bước sâu hơn vào bên trong. Điều khiến nhiều người khâm phục là phần lớn các pho tượng trong nhà tháp đều do chính tay cụ Huyên chế tác. Từ xi măng, cụ tự tạo hình, sau đó phối màu và hoàn thiện từng chi tiết như mắt, môi, y phục và phần đế tượng.

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Không gian tháp chứa đựng một khối lượng tượng Phật đáng nể. Ước tính có đến hàng nghìn pho tượng lớn nhỏ được đặt khắp ngôi nhà tháp. Theo cụ Huyên, mỗi pho tượng có hình dáng, tư thế và ý nghĩa riêng.

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Các phù điêu nối tiếp nhau tái hiện nhiều điển tích trong kinh Phật. Không chỉ có tượng và phù điêu, những bức tường bên trong còn được cụ Huyên viết kinh Phật bằng chữ Khmer, tạo nên một không gian thờ phụng đặc biệt.
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Phần nóc tháp được trang trí bằng những họa tiết, hoa văn tinh xảo. Nhiều tượng được gắn gương, mang ý nghĩa “tâm sáng như gương”. Từ chân tường đến đỉnh, ngôi tháp cao khoảng 20m.
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Lối vào cũng gây ấn tượng với tông màu đỏ gạch và vàng chủ đạo. Những cây cột được chạm khắc hình tượng Phật, tạo nên không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer.
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Ở tuổi 93, cụ Huyên vẫn giữ được sự minh mẫn và chủ động sinh hoạt hằng ngày, ít khi phải nhờ đến con cháu. Với cụ, việc xây tháp, làm tượng hay lưu giữ kinh sách là cách thể hiện niềm tin và sự tôn kính đối với Phật pháp. Cụ chia sẻ, chính niềm tin vào Phật giáo đã giúp cụ có thêm động lực sống khỏe mạnh và vượt qua bệnh tật. Câu chuyện về cụ Huyên cũng gây chú ý bởi hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Cụ từng có 4 người vợ. Ba người vợ sau đều là những phụ nữ góa chồng.

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Theo chị Nha, con của cụ cũng sống cạnh nhà để chăm sóc cha. Dù gia đình có 19 anh em nhưng các thành viên trong nhà luôn sống chan hòa, đồng thời đều ủng hộ và hỗ trợ kinh phí để cha tiếp tục theo đuổi niềm đam mê làm tượng Phật.