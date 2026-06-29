Năm 2018, trên chuyến tàu điện ngầm số 5 ở Bắc Kinh, cô gái trẻ Giả Vĩnh Đình tình cờ gặp một cụ ông đang loay hoay hỏi đường. Thấy ông đi một mình, cô không chỉ tận tình hướng dẫn mà còn lấy hơn 100 nhân dân tệ (hơn 380.000 đồng) trong người đưa cho ông, trang 163 đưa tin.

Ngoài ra, cô gái còn để lại số điện thoại và nói: “Nếu ở Bắc Kinh có chuyện gì cần giúp, ông cứ gọi cho cháu”.

Không ngờ, hành động nhỏ ấy lại trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt. Vào dịp Quốc khánh cùng năm, Giả Vĩnh Đình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cụ ông Tôn Hồng Chính. Ông nói những quả lựu trong vườn nhà ở Sơn Đông đã chín, muốn gửi tặng cô gái để bày tỏ lòng cảm ơn.

Chỉ một lần tình cờ giúp đỡ người lạ, cô gái trẻ cùng cụ ông ở nơi xa xôi đã trở thành những người thân thiết. Ảnh: 163

Để chuẩn bị món quà đầu tiên, ông tự tay hái 8 quả lựu lớn nhất trong vườn, chuẩn bị thêm 3 túi lạc đã bóc vỏ và cho cả những quả lê lớn được người thân tặng vào thùng hàng gửi đến Bắc Kinh.

Từ đó, hai người bắt đầu thường xuyên trao gửi đặc sản quê nhà cho nhau. Mùa anh đào tháng 5, lựu tháng 10, lạc tháng 11, kê vàng dịp Tết hay lê, hạt dẻ mùa thu..., mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm chân thành.

Suốt 8 năm qua, từ hai người xa lạ, họ dần trở thành những người thân quen như trong một gia đình. Ngày 31/5 vừa qua, Giả Vĩnh Đình lại nhận được một thùng anh đào lớn từ cụ ông. Đây là lần thứ 9 cô nhận món quà đặc biệt gửi từ Sơn Đông.

Chia sẻ với phóng viên, cô gái cho biết năm nay thời tiết ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ, nhiều vườn anh đào bị thiệt hại, sản lượng giảm đáng kể. Tuy nhiên, cụ ông vẫn cẩn thận chọn những quả to nhất, đẹp nhất gửi cho Giả Vĩnh Đình.

“Trước đây tôi chưa từng thấy quả anh đào nào lớn như vậy”, cô gái nói.

Theo Giả Vĩnh Đình, sự quan tâm của cụ ông đã trở thành một thói quen đặc biệt: “Ông sợ tôi từ chối không nhận nên thường gửi hàng đi trước, sau đó mới nhắn mã vận đơn cho tôi biết để nhận”.

Cô gái cho biết hiện tại bản thân không còn quá bất ngờ mỗi khi nhận được quà, bởi điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống.

“Mỗi khi đến mùa trái cây ở Sơn Đông, không lâu sau tôi lại nhận được một kiện hàng. Còn khi thấy món gì ngon, tôi cũng sẽ gửi lại cho ông”, Giả Vĩnh Đình chia sẻ thêm.

Không chỉ trao đổi quà quê, hai gia đình còn giữ liên lạc thường xuyên. Giả Vĩnh Đình thân thiết với cả con trai và cháu trai của ông Tôn.

Cháu trai của ông chia sẻ, năm nay do thời tiết xấu, nhiều quả anh đào trong vườn bị ảnh hưởng. Vì muốn gửi món quà tốt nhất, cả gia đình đã mua thêm anh đào bên ngoài, tự tay lựa chọn những quả chất lượng nhất gửi tặng cô Giả.

“Có đặc sản gì đúng mùa, chúng tôi lại gửi thứ đó”, người cháu nói.

Sau nhiều năm gắn bó, hai gia đình giờ đây đã thân thiết như người một nhà.

“Đó là một mối duyên rất đẹp”, cháu trai cụ ông chia sẻ.