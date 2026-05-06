Người cha nói lời cảm ơn vị bác sĩ năm xưa đã cứu chữa cho con gái nhỏ. Ảnh: 163

Ngày 1/5, tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán (Trung Quốc), bác sĩ chỉnh hình nhi 75 tuổi Dư Hy Lâm bất ngờ nhận được một món quà đặc biệt. Đó là lá cờ tri ân “đến muộn” suốt 30 năm từ gia đình bệnh nhi từng được ông cứu sống, trang 163 đưa tin.

Không quản đường xa, gia đình bệnh nhi đã từ Thuận Đức trở lại Vũ Hán, trực tiếp mang hoa và cờ lưu niệm đến nói lời cảm ơn vị bác sĩ năm xưa.

Theo chia sẻ của người cha, năm 1997, khi đang làm ăn tại Vũ Hán, con gái ông mới 1 tuổi bị ngã dẫn đến sưng cổ chân. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ là chấn thương nhẹ, nhưng sau 1 tuần, bé sốt cao, vùng cổ chân chuyển màu tím xanh.

Lo lắng, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ Dư Hy Lâm chẩn đoán bé mắc viêm tủy xương cấp tính kèm nhiễm trùng huyết. Đây là tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng và bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau ca mổ và 1 tháng điều trị, sức khỏe của cô bé dần hồi phục. Trong suốt thời gian đó, bác sĩ Dư thường xuyên trực tiếp thăm khám, cùng điều dưỡng chăm sóc, thay băng cho bệnh nhi.

Hiện tại, gia đình đã chuyển đến sinh sống tại Thuận Đức. Bé gái năm nào đã trưởng thành và kết hôn vào năm 2025.

Đầu năm 2026, khi biết bác sĩ Dư vẫn tiếp tục làm việc, người cha quyết định quay lại Vũ Hán để bày tỏ lòng biết ơn. Trong lần gặp lại, ông không giấu được xúc động khi mở điện thoại cho bác sĩ xem hình ảnh con gái hiện tại.

Về phía bác sĩ Dư, ông cũng bày tỏ niềm vui khi thấy bệnh nhi ngày nào nay đã trưởng thành, khỏe mạnh.

“Chữa bệnh là công việc của tôi, nhưng việc được gia đình bệnh nhi nhớ đến suốt 30 năm khiến tôi thực sự xúc động”, bác sĩ Dư chia sẻ. Theo ông, sự tin tưởng của bệnh nhân chính là động lực lớn nhất để tiếp tục gắn bó với nghề.

Với gần 50 năm làm việc trong lĩnh vực chỉnh hình nhi, bác sĩ Dư Hy Lâm cho biết mong muốn lớn nhất của ông là giúp trẻ em thoát khỏi bệnh tật, có một tuổi thơ khỏe mạnh.

Câu chuyện tri ân sau 30 năm không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là minh chứng cho giá trị bền bỉ của nghề y - nơi những nỗ lực thầm lặng có thể để lại dấu ấn suốt cả một đời người.