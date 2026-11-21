Trưa 21/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên mặc áo đỏ tử vong bên đường ĐH 08, thuộc thôn Hạ Bằng 1, xã Hạ Bằng, TP Hà Nội, khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được người dân phát hiện trong tình trạng treo cổ bên đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành xác minh.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.K.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng, xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đại diện Công an xã Hạ Bằng cho biết nạn nhân sinh năm 2008, quê Sơn La. Nam thanh niên mới đến khu vực này chơi được hơn một ngày.

Theo thông tin bước đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên nhắn tin cho một người bạn, nhờ quan tâm, chăm sóc người yêu. Trong tin nhắn, người này cũng bày tỏ tâm trạng bi quan, cho rằng bản thân không xứng đáng và mong người yêu tìm được người tốt hơn.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, làm rõ.