Cô sinh viên 20 tuổi quyết định đổi họ từ Cruise sang Noelle - tên đệm của mẹ. Khi nhập học Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania từ tháng 10/2024, con gái Tom Cruise đăng ký dưới cái tên mới Suri Noelle thay vì lấy họ bố.

Tom Cruise và Katie Holmes sinh Suri vào tháng 4/2006, kết hôn vào tháng 11 cùng năm và ly hôn vào năm 2012. Sau khi cặp đôi ly hôn, Suri sống cùng mẹ. Tài tử 64 tuổi được cho là chưa từng thăm con gái trong suốt nhiều năm. Ngoài bức ảnh bế Suri khi cô bé còn nhỏ, chưa từng xuất hiện thêm bức ảnh nào của Tom Cruise và Suri sau này.

Hồi tháng 12/2024, diễn viên Katie Holmes có chia sẻ hiếm hoi về mối quan hệ giữa hai cha con. Cô phủ nhận bình luận cho rằng Suri được thừa hưởng một quỹ tín thác từ người cha nổi tiếng và giàu có khi tròn 18 tuổi.

Về phía Suri, dù luôn né tránh truyền thông và sống cuộc đời bình thường nhưng con gái của Tom Cruise vẫn luôn là chủ đề được săn đón. Tháng 8 năm ngoái, Suri đến thăm mẹ trên phim trường Happy Hours ở thành phố New York, Mỹ rồi sau đó hai mẹ con bị bắt gặp đi dạo trên phố.